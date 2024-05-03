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الرياضة

كلوب وصلاح.. «المشكلة انتهت»!

كلوب وصلاح.. «المشكلة انتهت»!
3 مايو 2024 14:09

 
لندن (أ ف ب)

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اعتبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بأن المشكلة بينه وبين مهاجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح «قد سويت نهائياً».
وقال كلوب في مؤتمر صحفي «لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا».
وأضاف، «لو لم نكن نعرف بعضنا خلال هذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة، لكن الاحترام متبادل بيننا، وبالتالي لا مشكلة فعلاً، لقد سويت الأمور، وكلانا ينظر إلى الأمام».
وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب، خلال مباراة وستهام الأسبوع الماضي «2-2»، لدى قيام الثاني بإشراك الأول في الدقيقة 79، انتهت بعد تدخل من المهاجم الأوروجوياني داروين نونييز الذي حاول التخفيف من غضب «الفرعون المصري».
ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة «تي أند تي» التكلم عما حصل، مضيفاً «تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس، الأمر انتهى».
لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلاً: «ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت».

ليفربول
محمد صلاح
يورجين كلوب
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