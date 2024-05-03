فيرستابن وريد بول.. «عودة الهدوء»

برلين (د ب أ)



أكد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، أنه لا يفكر في الرحيل عن فريق ريد بول، بعد الأنباء التي تواترت بشأن ترك أدريان نيوي، المدير التقني للفريق منصبه الموسم المقبل.

ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحفي قبل سباق جائزة ميامي الكبرى يوم الأحد، عما إذا كان رحيل نيوي الوشيك قد جعله يتساءل عن مستقبله في ريد بول، قال فيرستابن: «لا ليس في الوقت الحالي».

أضاف فيرستابن «كما قلت من قبل، أعتقد أنه من المهم أن تمتلك دائماً السيارة الأسرع، لأن ذلك يجعل التفكير فيما هو صحيح أسهل بكثير، في نهاية المطاف، لدينا مجموعة قوية حقاً من الأشخاص الذين ربما لم يتم الحديث عنهم بما يكفي في الصحافة بشكل عام».

قال فيرستابن: «الأمر لا يتعلق بالمال بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بالطبع بما أمتلكه في الفريق».

ومن خلال السيارات المصممة بوساطة نيوي، هيمنت ريد بول على اللعبة في السنوات الأخيرة، وحصلت على ستة ألقاب في فئة الصانعين ببطولة العالم، وستة ألقاب بفئة السائقين، من خلال الألماني سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن على التوالي.

ورغم ذلك، وبعد ما يقرب من 20 عاماً مع ريد بول، سيترك نيوي منصبه مديراً تقنياً في الربع الأول من عام 2025، وذكر ريد بول أن نيوي سيحول تركيزه للتطوير النهائي، وتسليم أول سيارة خارقة من ريد بول على الإطلاق، التي يطلق عليها اسم «أر.بي 17». وتواترت تقارير إخبارية بشأن احتمال رحيل فيرستابن عن ريد بول، لاسيما بعد أن تم التحقيق مع مدير الفريق كريستيان هورنر بسبب سلوكه مع إحدى الموظفات في وقت سابق من العام الحالي.

وتمت تبرئة هورنر من تلك الاتهامات، لكن الوضع أدى إلى توترات مع كبار الشخصيات في ريد بول، بما في ذلك مستشار الفريق هيلموت ماركو، وكذلك جوش والد فيرستابن، الذي قال في ذلك الوقت إن هورنر سيغادر الفريق.

في الآونة الأخيرة، أشار توتو فولف مدير فريق مرسيدس إلى فيرستابن باعتباره «اختياره الأول»، ليحل محل البريطاني لويس هاميلتون، الذي سيترك الفريق الألماني، وينضم لفيراري عام 2025.