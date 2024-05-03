الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن وريد بول.. «عودة الهدوء»

فيرستابن وريد بول.. «عودة الهدوء»
3 مايو 2024 15:06

 برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نيكس وبايسرز يطردان فيلادلفيا وميلووكي
5 مراحل لمساعدة غزة عبر «الرصيف الأميركي»


أكد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، أنه لا يفكر في الرحيل عن فريق ريد بول، بعد الأنباء التي تواترت بشأن ترك أدريان نيوي، المدير التقني للفريق منصبه الموسم المقبل.
ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحفي قبل سباق جائزة ميامي الكبرى يوم الأحد، عما إذا كان رحيل نيوي الوشيك قد جعله يتساءل عن مستقبله في ريد بول، قال فيرستابن: «لا ليس في الوقت الحالي».
أضاف فيرستابن «كما قلت من قبل، أعتقد أنه من المهم أن تمتلك دائماً السيارة الأسرع، لأن ذلك يجعل التفكير فيما هو صحيح أسهل بكثير، في نهاية المطاف، لدينا مجموعة قوية حقاً من الأشخاص الذين ربما لم يتم الحديث عنهم بما يكفي في الصحافة بشكل عام».
قال فيرستابن: «الأمر لا يتعلق بالمال بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بالطبع بما أمتلكه في الفريق».
ومن خلال السيارات المصممة بوساطة نيوي، هيمنت ريد بول على اللعبة في السنوات الأخيرة، وحصلت على ستة ألقاب في فئة الصانعين ببطولة العالم، وستة ألقاب بفئة السائقين، من خلال الألماني سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن على التوالي.
ورغم ذلك، وبعد ما يقرب من 20 عاماً مع ريد بول، سيترك نيوي منصبه مديراً تقنياً في الربع الأول من عام 2025، وذكر ريد بول أن نيوي سيحول تركيزه للتطوير النهائي، وتسليم أول سيارة خارقة من ريد بول على الإطلاق، التي يطلق عليها اسم «أر.بي 17». وتواترت تقارير إخبارية بشأن احتمال رحيل فيرستابن عن ريد بول، لاسيما بعد أن تم التحقيق مع مدير الفريق كريستيان هورنر بسبب سلوكه مع إحدى الموظفات في وقت سابق من العام الحالي.
وتمت تبرئة هورنر من تلك الاتهامات، لكن الوضع أدى إلى توترات مع كبار الشخصيات في ريد بول، بما في ذلك مستشار الفريق هيلموت ماركو، وكذلك جوش والد فيرستابن، الذي قال في ذلك الوقت إن هورنر سيغادر الفريق.
في الآونة الأخيرة، أشار توتو فولف مدير فريق مرسيدس إلى فيرستابن باعتباره «اختياره الأول»، ليحل محل البريطاني لويس هاميلتون، الذي سيترك الفريق الألماني، وينضم لفيراري عام 2025.

الفورمولا-1
ماكس فيرستابين
لويس هاميلتون
أميركا
ميامي
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
اليوم 15:43
دبابات روسية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنشر إحصائيات عن خسائر الجيش الروسي
اليوم 17:14
توخيل يفجر المفاجأة!
الرياضة
توخيل يفجر المفاجأة!
اليوم 17:10
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
روسيا تردّ على تصريحات ماكرون بشأن أوكرانيا
اليوم 17:03
أرسنال والسيتي.. «المطاردة مستمرة»
الرياضة
أرسنال والسيتي.. «المطاردة مستمرة»
اليوم 16:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©