«الأشرعة» ترتفع في مياه «جزر دبي»



دبي (الاتحاد)

تشهد مياه جزر دبي، السبت والأحد، تظاهرتين ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ضمن «روزنامة» الموسم، حيث يجمع محبي الرياضات الأولمبية والحديثة في «كرنفال بحري» صاخب وبهيج، من خلال فعاليتين كبيرتين، الأولى سباق دبي لقوارب التجديف الحديث «الجولة الرابعة من بطولة الإمارات»، والذي يقام السبت، والثانية سباق دبي للشراعية الحديثة «الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للشراع» ويستمر السبت والأحد.

ويتضمن سباق دبي للشراعية الحديثة 9 فئات، هي قوارب أوبتمست «الترتيب العام وفتيات وناشئين»، وقوارب ألكا 4 «بنين وبنات»، وقوارب ألكا 6 «مفتوح رجال وسيدات والترتيب العام»، وقوارب ألكا 7 «مفتوح وماسترز وجراند ماسترز».

ويستقطب الحدث مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة من ممثلي الأندية والفرق والأكاديميات، حيث يظهر في السباقات نجوم ونجمات منتخبنا لرياضة الشراع الحديث والمُتوج هذا العام لقب البطولة العربية السادسة عشرة في الكويت، والمتألق بقوة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، إضافة إلى الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المنتظر أن يشارك في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، نجوم هذه الرياضة في الدولة لاعبي المنتخبات الوطنية في الأندية والفرق المختلفة، ومن بينها الحمرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشرطة دبي، والنادي البريطاني في أبوظبي، ونادي مونتي دبي، وجامعة نيويورك-أبوظبي.

وينافس أبطال وبطلات رياضة التجديف على ألقاب 12 فئة في فردي رجال وسيدات وشباب وشابات والزوجي رجال وسيدات ومختلط وشباب وشابات ورباعي رجال وسيدات ومختلط، كما تتنافس الفرق المشاركة على انتزاع كأس التفوق العام في الجولة.

ووجه النادي دعوة لعدد من منتسبي مدارس دبي، لحضور فعاليات الرياضات البحرية الحديثة، وسباقي دبي للتجديف والشراع الحديث، والاستفادة من الحدث، وخوض تجارب بالقرب من محترفي هذه الرياضة، وذلك استكمالاً للزيارات التي نظمها النادي لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في دبي، حيث من المتوقع مشاركة عدد من الطلاب في جولات تعليمية خاصة.