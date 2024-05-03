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الرياضة

روما يقبع في «وادي الموت»!

روما يقبع في «وادي الموت»!
3 مايو 2024 15:32

 
برلين (د ب أ)

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أشادت الصحافة الإيطالية بفريق باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في الموسم الحالي، عقب فوزه 2-صفر على مضيفه روما الإيطالي، في ذهاب نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ووصفت صحيفة «لا كورييري ديلا سيرا»، ليفركوزن، الذي لم يخسر في 47 مباراة متتالية بمختلف المسابقات هذا الموسم، بأنه «آلة مثالية».
وكتبت الصحيفة الشهيرة «إذا أعطيت الفريق الذي لا يهزم هدفاً عندما تكون المباراة غير محسومة، فإن هذا الفريق يصبح أكثر رغبة في تجنب الخسارة».
ورأت صحيفة «ريببليكا» أن فريق روما يقبع في «وادي الموت»، بعد «ليلة مظلمة بين الأخطاء والهدايا»، مضيفة أنه «ستكون هناك حاجة لمعجزة في لقاء الإياب بملعب ليفركوزن». وأضافت «هناك وصفة بسيطة لذلك.. سجل هدفين في جحيم ملعب باي أرينا من دون أن تهتز شباكك ثم تمنى أن تسير الأمور في صالحك». في غضون ذلك، كتبت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» تقول: «ستكون هناك حاجة إلى معجزة الآن أو شيء مشابه. أثبت باير ليفركوزن أنه لا يهزم، على الأقل في الوقت الحالي». أوضحت الصحيفة «صمد روما لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك أصبح الفارق في الجودة واضحاً في كل ركن من أركان الملعب». واقترب ليفركوزن خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما سجل نجماه فلوريان فيرتز وروبرت أندريخ هدفي الفريق الألماني في مرمى فريق العاصمة الإيطالية.
وعزز ليفركوزن رقمه القياسي، ليكون أكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تجنباً للخسارة في مباريات متتالية خلال موسم واحد، ليصبح أول ناد في التاريخ يحافظ على سجله خالياً من الهزائم في جميع لقاءاته الـ47 التي لعبها بجميع البطولات هذا الموسم. ويحلم ليفركوزن بالتتويج بالثلاثية في الموسم الحالي، وبعد تتويجه بلقب «البوندسليجا»، صعد الفريق لنهائي بطولة كأس ألمانيا، حيث يواجه كايزر سلاوتيرن، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني، في 25 مايو الجاري، بالعاصمة الألمانية برلين، فيما يبحث أيضاً عن التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

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