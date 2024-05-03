توخيل يفجر المفاجأة!



برلين (أ ف ب)



ألمح توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، إلى إمكانية بقائه على رأس الفريق البافاري، بعد نهاية هذا الموسم، حيث يواصل النادي البحث عن خليفة محتملة له.

وكان المدرب الألماني رالف رانجنيك الذي كان يضعه العملاق «البافاري» على رأس أولوياته أوضح أنه يرغب في البقاء في منصبه مدرباً للنمسا.

وانضم رانجنيك الى لائحة من المرشحين الآخرين، ومن بينهم المدرب الإسباني لباير ليفركوزن، شابي ألونسو، ومدربه السابق والحالي لمنتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان الذين رفضوا اهتمام البايرن.

وسبق لبايرن وتوخيل أن أعلنا في فبراير الماضي عن انفصالهما مع نهاية الموسم، رغم أن المدرب صرح آنذاك بأنه كان يرغب في البقاء بمنصبه.

وخسر البايرن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عاماً لمصلحة ليفركوزن.

وقال توخل عشية زيارته الى شتوتجارت في قمة المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري «كل شيء ممكن» قبل مواجهة شتوتجارت «السبت»، لكنه أضاف أنّ «الاتفاق (للرحيل في الصيف) لا يزال قائماً».

وعندما سُئل عما إذا كان تدريب البايرن لم يعد عامل جذب، كما كان عليه في السابق، بعد تجاهله من قبل بعض المدربين، خالف توخل هذا الرأي.

وقال «كان الأمر جذاباً بالنسبة إلي بما يكفي، لكن لا أريد أن أتحدث كثيراً الآن لأنني المدرب الآن، ولدينا مهمات مهمة أمامنا».

وأشار توخيل إلى أن الضبابية التي تلف هوية المدرب الموسم المقبل تشكل عامل تأثير سلبياً على اللاعبين، مضيفاً «لكنني لا أعتقد أنهم يريدون أن يعرفوا هويته في الأيام الخمسة المقبلة، وتركيز اللاعبين على مباراة الغد ومن ثم لقاء الإياب الأربعاء هو الأولوية الأهم بالنسبة لي».