دي ماريا ينضم إلى ميسي



أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكرت شبكة إسبن أرجنتينا أن إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له النجم «الأسطورة» ليونيل ميسي مهتم بدرجة كبيرة بالحصول على خدمات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا «36 عاماً» لاعب بنفيكا البرتغالي، لينضم إلى «البرغوث» صديقه المقرب.

وينتهي عقد دي ماريا مع بنفيكا الصيف المقبل، وكانت هناك محاولات سابقة لضمه لإنتر ميامي الموسم الماضي، ولكنها انتهت بالفشل، بينما انضم وقتها الإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زميلا ميسي في برشلونة الإسباني، ثم لحق بهما منذ فترة قصيرة الأوروجواياني لويس سواريز.

وقالت الشبكة إن إنتر ميامي يأخذ الأمور هذه المرة بجدية واهتمام شديدين بناءً على «توصية» من ميسي صاحب الكرات الذهبية الثماني، الذي يستمتع باقتراب أصدقائه المقربين منه لاستعادة الذكريات الجميلة التي جمعتهم معاً.

وأشارت الشبكة إلى أن مفاوضات تجرى في الوقت الحالي بين وكيل دي ماريا والنادي الأميركي، ومن المتوقع أن تسفر عن اتفاق قريب.

بدأ أنخيل دي ماريا، المولود في 14 فبراير1988، مسيرته الاحترافية في روزاريو سنترال من 2005 إلى 2007، وشد الرحال إلى أوروبا، ليلعب لبنفيكا البرتغالي من 2007 إلى 2010، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني من 2010 إلى 2014، حيث لعب 124 مباراة، وسجل 22 هدفاً، وانتقل إلى مانشستر يونايتد، ولعب موسماً واحداً 2014-2015، سجل خلاله 3 أهداف فقط في 27مباراة، وواصل مغامرته الأوروبية في عاصمة النور باريس، حيث لعب لسان جيرمان من 2015 إلى 2022، وخاض 197مباراة وسجل 56 هدفاً، ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي موسم 2022-2023، ولعب 26 مباراة، وسجل 4 أهداف، واستقر أخيراً مرة أخرى في بنفيكا الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية الأوروبية، ولعب دي ماريا لمنتخبي الشباب تحت 20 و23سنة، وتم تصعيده لمنتخب «التانجو» عام 2008.