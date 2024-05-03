عجمان يجدد عقد أزارو إلى 2026



رضا سليم (دبي)



جدد عجمان عقد المهاجم المغربي وليد أزارو «28 عاماً» لمدة موسمين، ليستمر إلى «صيف 2026»، وبالتالي يكمل 4 مواسم ونصف موسم مع «البرتقالي» حيث تعاقد النادي مع اللاعب في «الانتقالات الشتوية» موسم 2021-2022، قادماً من الاتفاق السعودي بعقد لمدة 6 أشهر، وتم تجديد التعاقد لمدة موسمين، تنتهي مع نهاية الموسم الحالي، ونجحت إدارة النادي في قطع الطريق على مفاوضات عدد من الأندية مع اللاعب بتجديد لموسمين.

وقام ماجد المزروعي، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، بالتوقيع مع أزارو بمقر النادي، قبل التدريبات استعداداً لمواجهة حتا في «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويتصدر أزارو قمة هدافي عجمان برصيد 9 أهداف، خلال 1167 دقيقة في 13 مباراة، بالإضافة إلى هدفين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، كما سجل أزارو «سوبر هاتريك» في مرمى اتحاد كلباء، بالجولة «17»، وهي للمرة الأولى في دوري المحترفين، منذ «رباعية» لابا كودجو مهاجم العين أمام الظفرة في سبتمبر 2022، وأحرز اللاعب في مسيرته مع «البرتقالي» 28 هدفاً في 55 مباراة.