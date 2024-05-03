رويس يغادر دورتموند



برلين (رويترز)



أعلن ماركو رويس لاعب الوسط المهاجم في بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم رحيله عن النادي في نهاية الموسم الجاري، بعد توصلهما إلى اتفاق على عدم تمديد عقده.

وسجل اللاعب «34 عاماً»، والذي انضم في عام 2012، وقضى عقداً من الزمن في دورتموند لاعباً شاباً، 168 هدفاً في 424 مباراة بينما صنع 128 هدفاً.

واشتهر رويس بمهارته وقدرته على تسجيل الأهداف، وطريقة لعبه الذكية، وارتدى شارة قيادة الفريق لمدة خمس سنوات حتى عام 2023.

وفاز رويس بلقبين في كأس ألمانيا، لكنه لم يحصل على أي ألقاب كبرى أخرى، وخسر بشكل مؤلم أول لقب له في الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة.

ولا يزال بإمكانه تتويج موسمه الأخير، بأكبر لقب للأندية في أوروبا، مع وصول دورتموند للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، إذ تغلب 1-صفر على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب هذا الأسبوع.

وقال رويس في بيان عبر مقطع فيديو «قررت أنا والنادي عدم تمديد العقد، أمضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي، أنا فخور وسعيد لأنني لعبت لسنوات عديدة هنا، لا أملك الكلمات للتعبير، ومن المهم أن نبلغكم، أيها المشجعون، أولاً، ولأنه لا يزال لدينا هدف كبير، نريد الذهاب إلى ويمبلي لخوض النهائي، وإعادة الكأس إلى دورتموند».

ويسافر الفريق إلى فرنسا يوم الثلاثاء لخوض مباراة الإياب، على أمل الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2013، وفاز دورتموند باللقب عام 1997.

ويحتل دورتموند حالياً المركز الخامس في الدوري الألماني، قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.