تشافي: مباراة جيرونا ليست حاسمة



لندن (د ب أ)



أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، أن مباراة «ديربي كتالونيا»، أمام جيرونا لن تحدد موسم فريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود برشلونة للفوز على فالنسيا، الذي لعب بعشرة لاعبين، يوم الاثنين الماضي، ليعود الفريق للمركز الثاني بالدوري الإسباني، ولكن، مع فارق نقطتين يفصل بين الفريقين، قبل خوض مباراة السبت على ملعب مونتيليفي، فإن الأخطاء يجب أن تكون قليلة في معركة الحصول على المركز الثاني في جدول الترتيب خلف ريال مدريد.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: «أياً كان ما سيحدث، فإن المباراة لن تكون حاسمة، ولكنها مهمة للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف:«لديهم ثقة كبيرة، وحان الوقت لتهنئة جيرونا، لأنهم صنعوا التاريخ- الموسم الذي قدمه ميجيل مونيوز ولاعبوه كان استثنائياً».

وأضاف تشافي، الذي أعلن مؤخراً أنه يستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل:«كنا ننافس بشكل جيد في الأشهر الثلاثة الماضية، تطورنا في العديد من النواحي».

وقال:«لو نافسنا بالطريقة التي نافسنا بها مؤخراً، وبالتالي بهذه الطريقة يمكننا التنافس مع أي فريق».

وقال:«الظروف الصعبة كانت تعني أننا لم نكن قادرين على التنافس بشكل جيد في اللحظات الحاسمة، ولكن أعتقد أننا نقدم كرة قدم جميلة، تطورنا في الدفاع وفي كل المناطق».

وكان فريق جيرونا فاز على برشلونة 4-2 في ديسمبر الماضي، ولكن المدير الفني ميجيل يصر على أن فريقه لم يكن المرشح للفوز.

وقال في مؤتمر صحفي:«بالنسبة لجماهيرنا، مباراة الغد ستكون تاريخية». وأضاف:«برشلونة هو المرشح للفوز بالمباراة، ولكن يجب علينا أن نقوم بدورنا في اللعب ونقلل قدر الإمكان من إمكاناتهم الكبيرة جداً».

وأضاف:«نريد أن نفوز في الغد للوصول لدوري أبطال أوروبا، يتعلق الأمر بجذب الجماهير، وجعل جيرونا ينمو، وأن نحقق شهرة عالمية لنادينا ومشروعنا».