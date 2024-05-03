ناجلسمان يحدد موعد إعلان قائمة «المانشافت»



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن قائمة الفريق التي تشارك في أمم أوروبا «يورو 2024» يوم 16 مايو الجاري.

ويتم الإعلان عن القائمة قبل يومين من بداية الجولة الأخيرة من الدوري الألماني (البوندسليجا).

ويتوقع أن يعلن ناجلسمان عن 23 اسماً على الأقل، ولكن يمكن أن تضم القائمة أسماء إضافية، إذا وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على اعتماد قائمة تضم 26 لاعباً. ومن المقرر أن يبدأ المعسكر التدريبي الأول 26 مايو في بلانكنهاين بولاية تورينجن.

ولكن لم يتضح بعد عدد اللاعبين الذين سيكونون جاهزين للمشاركة بحلول هذا الموعد، خاصة وأن لاعبي بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند وريال مدريد قد لا يتواجدون بسبب خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام في الأول من يونيو بلندن.

كما ينضم لاعبو باير ليفركوزن للمعسكر في وقت لاحق، حيث يخوض أبطال الدوري الألماني المباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن 25 مايو.

بعدها ينتقل المنتخب الألماني لمقر إقامته باليورو في هرتسوجن آوراخ 31 مايو قبل خوض مباراتين وديتين أمام أوكرانيا 3 يونيو واليونان 7 يونيو.

ويفتتح المنتخب الألماني مباريات يورو 2024 في ميونيخ بمواجهة المنتخب الأسكتلندي 14 يونيو.

وفي دور المجموعات، يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المجري 19 يونيو، ثم يواجه المنتخب السويسري بعدها بأربعة أيام.