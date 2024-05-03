الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناجلسمان يحدد موعد إعلان قائمة «المانشافت»

ناجلسمان يحدد موعد إعلان قائمة «المانشافت»
3 مايو 2024 18:48


برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
رويس يغادر دورتموند


أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن قائمة الفريق التي تشارك في أمم أوروبا «يورو 2024» يوم 16 مايو الجاري.
ويتم الإعلان عن القائمة قبل يومين من بداية الجولة الأخيرة من الدوري الألماني (البوندسليجا).
ويتوقع أن يعلن ناجلسمان عن 23 اسماً على الأقل، ولكن يمكن أن تضم القائمة أسماء إضافية، إذا وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على اعتماد قائمة تضم 26 لاعباً. ومن المقرر أن يبدأ المعسكر التدريبي الأول 26 مايو في بلانكنهاين بولاية تورينجن.
ولكن لم يتضح بعد عدد اللاعبين الذين سيكونون جاهزين للمشاركة بحلول هذا الموعد، خاصة وأن لاعبي بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند وريال مدريد قد لا يتواجدون بسبب خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام في الأول من يونيو بلندن.
كما ينضم لاعبو باير ليفركوزن للمعسكر في وقت لاحق، حيث يخوض أبطال الدوري الألماني المباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن 25 مايو.
بعدها ينتقل المنتخب الألماني لمقر إقامته باليورو في هرتسوجن آوراخ 31 مايو قبل خوض مباراتين وديتين أمام أوكرانيا 3 يونيو واليونان 7 يونيو.
ويفتتح المنتخب الألماني مباريات يورو 2024 في ميونيخ بمواجهة المنتخب الأسكتلندي 14 يونيو.
وفي دور المجموعات، يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المجري 19 يونيو، ثم يواجه المنتخب السويسري بعدها بأربعة أيام. 

ألمانيا
كأس أمم أوروبا
جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من قادة الدول ووفودها والشيوخ وممثلي عدد من الجهات
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من قادة الدول ووفودها والشيوخ وممثلي عدد من الجهات
اليوم 19:50
«الساعد» يخذل ألكاراز!
«الساعد» يخذل ألكاراز!
اليوم 19:41
السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
اليوم 19:36
«هيئة مطار الشارقة» تستعرض أحدث مشاريعها بسوق السفر العربي
اقتصاد
«هيئة مطار الشارقة» تستعرض أحدث مشاريعها بسوق السفر العربي
اليوم 19:25
نمو قوي في الطلب على عقارات أبوظبي بالربع الأول
اقتصاد
نمو قوي في الطلب على عقارات أبوظبي بالربع الأول
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©