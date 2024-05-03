«السيتي» يستعيد إيدرسون أمام وولفرهامبتون



لندن (د ب أ)



يعتزم إيدرسون مورايس، الحارس الأساسي لمانشستر سيتي الإنجليزي، العودة لصفوف الفريق في مباراته المقبلة أمام وولفرهامبتون المقرر إقامتها السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن النادي كان يخشى غياب الحارس البرازيلي الدولي، عما تبقى من مباريات هذا الموسم، بعد أن تعرض لإصابة في الكتف في مباراة نوتينجهام فورست التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ولكن يبدو أن المشكلة لم تكن خطيرة، وعاد الحارس البالغ 30 عاماً لصفوف الفريق، عندما يستضيف مانشستر سيتي فريق وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد، في مباراة مهمة أخرى للحفاظ على آمال الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي:«إيدرسون بخير، كانت الإصابة تبدو صعبة، ولكنه يشعر أنه بخير، لقد تدرب ويشعر أنه بحالة جيدة».

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، المتصدر، قبل خوض مباريات عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تتبقى لديه مباراة مؤجلة.

وتتبقى أربع مباريات لفريق مانشستر سيتي، الذي سيلعب أيضاً نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت لاحق من هذا الشهر، بالدوري فيما تتبقى ثلاث مباريات لأرسنال.

ويعد مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة، بفضل الفوز بالعديد من الألقاب المتتالية، ولكن جوارديولا قلل من سجل فريقه السابق.

وقال:«أتمنى أن يكون كذلك، ولكني لا أعرف، يجب أن نثبت هذا غداً أمام وولفرهامبتون وفي المباريات المقبلة».

وأضاف:«نعرف أنه يجب علينا أن نحصد الـ12 نقطة المتبقية، وإلا سيكون الأمر صعباً، لأن أرسنال فريق قوي جداً».

وقال:«الأمر بين أيدينا، لا يوجد أي تعقيد، أود أن أقول إن ما حدث في الماضي سيحدث هذا الموسم، ولكن لا أحد يعرف».