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الرياضة

فرسان «رماية الإمارات» يصيبون الهدف

فرسان «رماية الإمارات» يصيبون الهدف
4 مايو 2024 02:05

الظفرة (وام)

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أهداف عدة يصيبها المشاركون في النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22»، يتصدرها، 
استدامة النهوض باللعبة، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لمجلس أبوظبي الرياضي. وشهدت منافسات فئة الرجال في البطولة مشاركة 100 رامٍ من داخل الدولة وخارجها في الدور التمهيدي المؤهل إلى الأدوار النهائية، والذي تزامن مع بدء منافسات رماية الناشئين. ويستضيف نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، فعاليات فئة الرجال حتى 14 يونيو المقبل، والتصفيات الأولية لاختيار أفضل 50 رامياً لخوض الأدوار النهائية للبطولة، بينما تقام مسابقة فئة السيدات من 1 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين. ويتصدر منافسات فئة الرجال محمد سالم الشحي، محققاً 104.3 نقطة، وجاء ثانياً محمد سعيد سندي المرر، محققاً 104 نقاط، وأكد عبدالله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة في نسختها الرابعة حققت انطلاقة قوية تعزز مكانتها الكبيرة، وأهميتها في تمكين الفئات العمرية المختلفة من المهارات في هذه اللعبة في بيئات آمنة.

الرماية
بطولة حمدان بن زايد
الظفرة
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