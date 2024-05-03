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الرياضة

نوتنجهام.. «سوء السلوك» بـ «البيان الغريب»!

نوتنجهام.. «سوء السلوك» بـ «البيان الغريب»!
3 مايو 2024 21:14

 
لندن (د ب أ)

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نوتنجهام فورست بسوء السلوك بسبب بيانهم الغريب حول حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل، الذي تزامن مع يوم استقالة المحلل التحكيمي مارك كلاتنبرج من النادي.
ونشر فورست منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد دقائق من الخسارة أمام إيفرتون يوم 21 أبريل، انتقد فيه رفض احتساب ثلاث ركلات جزاء، ويزعمون أنهم حذروا لجنة الحكام المحترفين من أن الحكم ستيوارت أتويل هو مشجع لنادي لوتون المنافس على الهبوط، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك.
واتهم الاتحاد الإنجليزي نونو إيسبيريتو سانتو والمدافع نيكو ويليامز بسبب تعليقاتهما على التحكيم، بينما أصد تحذيرا لكلاتنبرج بعد ساعات من إعلان استقالته.
وزعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن تعليقات نوتنجهام فورست ومدربه نونو سانتو ولاعبه نيكو ويليامز «تشكل تصرفاً غير مناسب، لأنها تلمح إلى تحيز أو تشكك في نزاهة حكام المباراة، أو تسيء إلى سمعة اللعبة بشكل عام».
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن النادي، ونونو، وويليامز لديهم حتى يوم 9 مايو للرد.
وتحقق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في منشور فورست الخاص بأتويل وفقاً لقواعدها، بعد أن أصدرت بياناً جاء فيه أنها «محبطة للغاية» من ذلك.

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
نوتنجهام
إيفرتون
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