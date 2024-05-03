سلوت: أنا «بديل» كلوب



لندن (د ب أ)



أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفينورد الهولندي لكرة القدم، والمرشح لتدريب ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في أنه سيخلف يورجن كلوب في تدريب الفريق الإنجليزي.

تم التوصل إلى اتفاق تعويض مع الجانب الهولندي قبل أسبوع، وعلى الرغم من عدم تأكيد أي شيء علناً من أي نادٍ منذ ذلك الحين، علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ليفربول يعتبر الصفقة مكتملة، وأنه سينتظر فقط حتى نهاية الموسم للإعلان الرسمي. ويرحل كلوب عن أنفيلد، بعد أن قضى به 9 أعوام بنهاية الموسم الجاري، ويثق مسؤولو ليفربول أنهم حددوا أفضل خليفة له من خلال بحثهم.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مواجهة زفوله يوم الأحد بالدوري الهولندي: «لم نؤكد أي شيء بعد، وطالما لم نؤكد أي شيء، لا أعتقد أنه من المناسب للنادي الذي أعمل فيه الآن أو النادي الذي يمكن أن أذهب إليه أن أتحدث عن الأمر».

وأضاف: «سأكون سعيداً للغاية للإجابة عن أي أسئلة بعد الإعلان الرسمي، ولدي ثقة كبيرة أن هذا سيحدث، ولكن حالياً لم يتأكد أي شيء بعد بشكل رسمي، وهناك وقت ومكان مناسب لهذا، واليوم ليس هو الوقت، هناك 3 مباريات متبقية لنا، وأيضاً لفريق ليفربول».