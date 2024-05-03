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الرياضة

كلوب يفتح النار !

كلوب يفتح النار !
3 مايو 2024 21:19

 
لندن (د ب أ)

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شن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، هجوماً شرساً على حال كرة القدم الإنجليزية، مشدداً على أن الدوري الإنجليزي الممتاز «مرهق، ولكنه غير مبالغ في تقدير قيمته».
كان فريق كلوب أحد الأندية الإنجليزية التي فشلت في تجاوز دور الثمانية في المسابقات القارية هذا الموسم، فيما أصبح أستون فيلا، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي بلغ المربع الذهبي بالبطولات الأوروبية، قريباً من وداع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب خسارته 2- 4 أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني، في ذهاب قبل نهائي المسابقة.
وكان كلوب، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، دائماً ما ينتقد جدول المباريات المزدحم، وأعباء العمل المفروضة على اللاعبين طوال الموسم، ولكن بينما يستعد لمغادرة النادي، فقد أطلق العنان لأفكاره حول حالة اللعبة بإنجلترا.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي «خسارة أستون فيلا تعني أنه إذا خرج، فلن يكون هناك أي فريق إنجليزي في أي نهائي أوروبي».
وأضاف: «وداع مانشستر سيتي وأرسنال من دور الثمانية لدوري الأبطال، وخروجنا من الدور ذاته في الدوري الأوروبي، ليس انعكاساً حقيقياً للجودة، ولكننا لم نتمكن من تقديم المستوى المطلوب في اليوم الذي كان يتعين علينا أن نفعل فيه ذلك».
أشار كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «إنه ليس مبالغاً فيه، إنه مرهق، بهذه السهولة، يمكنك التحدث عن ذلك حتى يدرك الجميع الأمر، ولكن من الواضح أن هناك من يحتاج لمساعدة الناس، هذه نصيحة بسيطة من رجل عجوز في طريقه للرحيل».
وسخر المدرب الألماني أيضاً من الخطوة الأخيرة لإلغاء مباراة الإياب في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وإلغاء إقامة لقاءات إعادة لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، في ظل تطبيق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وزيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقة.

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