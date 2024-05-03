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الرياضة

فيرستابن الأسرع في تجارب ميامي

فيرستابن الأسرع في تجارب ميامي
3 مايو 2024 22:39

 
ميامي (أ ف ب)

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كان بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأسرع خلال جولة التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، فيما اكتفى سائق فيراري شارل لوكلير بثلاث لفات فقط بعد تعرضه لحادث.
وسجل فيرستابن، الفائز بأربعة من أصل خمسة سباقات منذ بداية الموسم الجديد، أسرع لفة وقدرها 1:28.595 دقيقة، متقدماً على سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس توالياً، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل رابعاً.
وفقد لوكلير السيطرة على سيارته عند المنعطف السادس عشر وتسبب في إقفال المسار أمام السيارات الأخرى، ما أدى الى رفع العلم الأحمر وإيقاف الحصة التي ستكون التجارب الحرة الوحيدة لأن التي ستليها ستكون مخصصة لتحديد خط المنطلقين في سباق السرعة (سبرينت) المقرر السبت.
وتقام السبت أيضاً التجارب التأهيلية لتحديد خط انطلاق سباق الأحد، حيث يسعى فيرستابن الى مواصلة هيمنته والفوز بسباق ميامي للمرة الثالثة توالياً، بعدما فاز بأول نسختين لهذا السباق الذي يقام حول ملعب هارد روك ستاديوم، موطن فريق ميامي دولفينز لكرة القدم الأميركية.

أميركا
ميامي
الفورمولا-1
ماكس فيرستابين
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