الهلال على مسافة 4 نقاط من اللقب



الرياض (أ ف ب)



بات الهلال على بعد أربع نقاط فقط من حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه التعاون 3-0 بقيادة هدافه العائد من الإصابة الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ودخل الهلال المرحلة الثلاثين، وهو متصدر للترتيب برصيد 80 نقطة مع مباراة مؤجلة في جعبته أمام الأهلي، متقدماً بفارق تسع عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر، ما يعني أنه كان بحاجة لسبع نقاط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب رسمياً.

وبفوزه الثاني والعشرين توالياً في الدوري، والذي تحقق في لقاء سجل خلاله ميتروفيتش الهدف الأول في ثاني مباراة له، بعد عودة من إصابة أبعدته عن الملاعب لأسابيع عدة، بات الهلال بحاجة الآن الى أربع نقاط من مبارياته المتبقية ضد الأهلي، الحزم، النصر، الطائي والوحدة، كي يتوج باللقب بغض النظر عن نتائج النصر.

وباستثناء الخروج الآسيوي من نصف نهائي دوري الأبطال، على يد العين الإماراتي، يقدّم الهلال تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس أفضل مستوياته في الدوري، حيث فاز 27 مرة وتعادل مرتين، من دون أن يعرف طعم الهزيمة مع أفضل أداء هجومي (89) ودفاعي (18) في الدوري.

كما بلغ رجال جيسوس نهائي مسابقة الكأس المحلية، حيث يتواجهون مع النصر الذي يختتم المرحلة 30 من الدوري السبت ضد الوحدة.

وتطرق جيسوس بعد المباراة إلى مستقبله مع الهلال، قائلاً «عقدي ينتهي مع نادي الهلال في نهاية الموسم الحالي، ولا أعرف ماذا يقولون حول تجديد التعاقد، لكن التركيز في الوقت الحالي على بطولة الدوري وكأس الملك».

وعن أداء فريقه في مباراة الجمعة، قال «كنا نعرف أن المباراة أمام التعاون ستكون صعبة بكل تأكيد، هو منافس قوي ويتواجد في مراكز المقدمة، ويبحث عن مقعد آسيوي»، مضيفاً «ما زاد من صعوبة المباراة أن الهلال خاض قبل يومين (الثلاثاء) مباراة قوية أمام الاتحاد في كأس الملك (فاز 2-1 بعشرة لاعبين)».

وبدأ الهلال لقاءه مع التعاون بضغط كبير وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل لكنه انتظر حتى الدقيقة 40 ليضعه ميتروفيتش في المقدمة بهدفه الثالث والعشرين في الدوري هذا الموسم، والذي جاء بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ميشايل ديلجادو.

وأهدر البرازيلي مالكوم هدفاً في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من ديلجادو قابلها بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وضغط الهلال في الشوط الثاني بحثاً عن تعزيز النتيجة، وتحقق له ذلك في الدقيقة 70 بفضل سعود عبدالحميد بعد تمريرة رائعة من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حين تمكن البديل صالح الشهري من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة متقنة بكعب القدم، مؤكداً الهزيمة السابعة للتعاون هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الخامس.