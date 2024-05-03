الوحدة بطل كأس «أبوظبي الإسلامي» للمرة الثالثة



مصطفى الديب (أبوظبي)



تُوج الوحدة بطلاً لـ«النسخة الـ16»، من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على العين بهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وجاء الهدف بتوقيع المدافع لوكاس بيمنتا في الدقيقة 15، برأسية رائعة، إثر عرضية نموذجية لسلطان الزعابي من الجهة اليسرى.

رفع إسماعيل مطر النجم التاريخي لـ«أصحاب السعادة» كأس البطولة، لتكون «مسك ختام» مسيرته الكروية مع الوحدة.

ونجح «العنابي» في حصد اللقب الثالث في البطولة، ليفك الشراكة مع العين والنصر اللذين يملكان لقبين، ليصعد الوحدة إلى «وصافة» أكثر الفرق فوزاً بالبطولة، بعد شباب الأهلي وله 5 ألقاب.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، ورغم بداية العين الجيدة بالضغط الهجومي على دفاع الوحدة، فإن الأخير نجح في خطته، بالاعتماد على الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة كبيرة على مرمى خالد عيسى حارس «الزعيم».

في الشوط الثاني، فرض العين سيطرته على اللقاء، وكثف من الضغط الهجومي، بغية إحراز هدف التعادل، إلا أن دفاع الوحدة كان صامداً، وكذلك الحارس راشد علي الذي تصدى لأكثر من كرة، وأهدر لاعبو العين عدداً من الفرص المحققة للتسجيل من بين أقدام سفيان رحيمي، وكذلك رأسيتين من لابا كودجو.

ونجح دفاع الوحدة في الصمود أمام الهجوم الكاسح للعين، بفضل التنظيم الجيد في الخط الخلفي، والهدوء في التعامل مع الكرة، عكس العين الذي عاب أداءه التسرع في العديد من الكرات.

ونجح الصربي جوران مدرب الوحدة، في التفوق على الأرجنتيني كريسبو مدرب العين في النواحي الدفاعية، في حين لم ينجح الأخير في فك «طلاسم» الدفاع «العنابي»، رغم امتلاكه لأسلحة قوية، بقيمة لابا وكذلك سفيان رحيمي.

ووقف الحظ حائلاً أمام تعادل «الزعيم» في عدد من المحاولات، أبرزها رأسية لابا التي ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 82، وارتدت بهجمة خطيرة للوحدة، أهدر خلالها عمر خربين فرصة التعزيز بهدف ثانٍ في الدقيقة 83.

وشارك نجم الوحدة إسماعيل مطر في الدقيقة 86، ليرفع كأس البطولة بصفته قائد «العنابي»، ورغم مشاركة مطر بهدف السيطرة على وسط الملعب، فإن محاولات العين تواصلت لإدراك التعادل، إلا أنها ضاعت تباعاً، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة، وحصد لقب البطولة.