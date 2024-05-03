حمدان بن مبارك يُهنئ الوحدة



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أسرة نادي الوحدة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق، خلال التحضيرات ومنافسات البطولة، مشيراً إلى أن هذا اللقب يشكل حافزاً كبيراً لفريق الوحدة في المستقبل.

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق العين أيضاً، مثمناً في الوقت ذاته الدور الجوهري لجماهير الفريقين الذين أسهموا في إنجاح النهائي، وألبسوه ثوب الإثارة والتشويق والمتعة، مؤكداً أن مدرجات ملعب محمد بن زايد كانت مصدراً للإبداع والإلهام.

وأثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك، على عمل رابطة المحترفين، التي أخرجت نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بهذه الحلة المميزة والمثيرة.