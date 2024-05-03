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الرياضة

«السيتي» يُطلق شراكة جديدة

«السيتي» يُطلق شراكة جديدة
4 مايو 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلق مانشستر سيتي، شراكة جديدة لسنوات عدة مع Quidd، التي تعد واحدة من المنصات الرقمية الرائدة في العالم، وتقدم تجارب جديدة للجماهير، ليتمكنوا من تبادل البطاقات الرقمية وجمعها، ما يحول هواية ثقافة كرة القدم المتمثلة في جمع الملصقات والبطاقات إلى العصر الحديث عن طريق استخدام التكنولوجيا.
ويتيح التعاون الفرصة للمشجعين للحصول على عدد من المكافآت الحقيقية التي تشمل البضائع الرسمية لمانشستر سيتي، وتذاكر الضيافة، والتجارب الحصرية بالمنصة، ومن ضمن ذلك فرصة حصرية لمشاهدة حصة تدريب الفريق الأول في أكاديمية السيتي لكرة القدم. واحتفالاً بالتعاون مع النادي، تطلق Quidd مجموعة من الإصدارات الخاصة من المقتنيات الرقمية التي تمنح مشجعي النادي إمكانية جمع المنتجات الرقمية التي تحمل شعار مانشستر سيتي، والاستفادة منها. 

السيتي
مانشستر سيتي
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