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الرياضة

الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحادين الدولي والآسيوي للطب الرياضي

الطنيجي والرحومي يحضران الاجتماعات (الاتحاد)
4 مايو 2024 02:05

دبي (الاتحاد)

شارك كل من الدكتور هاشل الطنيجي، رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية، عضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، والدكتور عبدالله الرحومي، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للطب الرياضي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي للطب الرياضي، في كوتا كانيبالو، ماليزيا من 25 إلى 28 أبريل، بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة للاجتماع.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدة محاور منها، تخصص مستقبل الطب الرياضي في قارة آسيا والعالم وأحدث التقنيات في مجالات التشخيص والعلاج والاستشفاء، وكذلك استعدادات اللجنة الأولمبية الوطنية لاستضافة المؤتمر الدولي للطب الرياضي في دبي، خلال العام الجاري.
وقدم كل من الدكتور هاشل الطنيجي، والدكتور عبدالله الرحومي عرضاً تفصيلياً لرئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي للطب الرياضي حول التحضيرات والجاهزية لاستضافة هذا الحدث الدولي العلمي الرياضي الكبير الذي يعقد للمرة الأولى في الإمارات، من 24 إلى 27 أكتوبر 2024 والجهود الرسمية الكبيرة لتنظيم هذا الحدث، بما يتناسب مع مكانة الإمارات وريادتها في تنظيم مختلف الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبيرة.
ووجه الدكتور هاشل الطنيجي، رئيس لجنة الطب الرياضي دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي البروفيسور فابيو بيجوزي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي البروفيسور مينهاو شيه ورؤساء وفود الدول المشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والاتحاد الدولي للطب الرياضي في ماليزيا؛ لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للطب الرياضية الدولي.

الطب الرياضي
لجنة الطب الرياضي
هاشل الطنيجي
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