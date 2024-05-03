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مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يستحدث بطولات جديدة

بطولات جديدة في مهرجان أبوظبي الدولي
4 مايو 2024 02:05

أبوظبي (وام)

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أعلن حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عن استحداث عدد من البطولات، خلال منافسات النسخة الـ30 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والتي تقام أغسطس المقبل.وقال إن النسخة المقبلة تشهد إقامة بطولات جديدة لكل من فئات الناشئين، والفرق، والمؤسسات الحكومية، وكذلك منتسبي الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات للأطفال الصغار لتعريفهم باللعبة، وأهميتها، إضافة إلى مشاركة أسماء عالمية سيكشف عنها لاحقا.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد قررت في وقت سابق رفع قيمة جائزة بطل الماسترز للنسخة المقبلة من المهرجان إلى 30 ألف دولار، وذلك احتفالاً بالوصول إلى النسخة الـ30 للحدث الدولي الكبير، مع الإبقاء على بقية جوائزه من دون تغيير.
وأوضح أن النسخة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المشاركين، في ظل رغبة اللجنة المنظمة توسيع قاعدة المشاركة للحدث السنوي العالمي. وأشار رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج إلى أن استضافة العاصمة أبوظبي فعاليات أولمبياد الشطرنج في 2028، سيكون لها مردود إيجابي على نشر اللعبة، واكتشاف أبطال جدد، حيث سيعمل النادي، خلال الفترة المقبلة، على رفع وتيرة استضافة وإقامة العديد من البطولات المحلية والعربية والدولية، لتكون فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية قبل المشاركة في الأولمبياد.

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
أبوظبي
مهرجان أبوظبي للشطرنج
الإمارات
نادي أبوظبي للشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية
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