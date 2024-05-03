ديني وأوليفيرا يغيبان عن «الراقي» أمام «الإمبراطور»

علي معالي (دبي)

يدرس الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح، البدائل المطروحة في قائمته، لتعويض غياب المدافع ديني بورجيس، والمهاجم ألفارو دي أوليفيرا، بسبب الإيقاف عن مباراة الوصل المقبلة في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين المقرر لها مساء غد على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وشهدت مباراة «الراقي» الأخيرة مع الشارقة طرد أوليفيرا، كما حصل بورجيس على بطاقة صفراء، لتُصبح الثالثة ليغيب اللاعبان معاً عن مباراة في غاية الأهمية أمام متصدر الدوري.

وفي مران اليوم، يحدد توميتش العناصر البديلة، حيث يملك الفريق البدائل المناسبة، ومنها على سبيل المثال، وجود المهاجم الكاميروني أناتول أبانج، إضافة إلى محمد جمعة «بيليه»، والمالي سيكو بابا، وكذلك «المخضرم» أحمد خليل.

وفي الدفاع هناك العديد البدائل، منها مشاركة أولريش ميليكي لاعب الوسط، إلى جوار محمد أحمد، أو الدفع باللاعب «البديل» عبدالله الرفاعي، والذي يملك هو الآخر قدرات دفاعية جيدة وسبق للمدرب، سواء السابق أو الحالي أن اعتمد عليه في الكثير من المباريات.

ويبحث توميتش رغم الغيابات عن المفاجأة، من خلال دراسة الوصل جيداً، وإيقاف خطورته، خاصة أن البطائح يخوض المباراة بعيداً عن أي ضغوط، في ظل وجوده في منطقة دافئة بوجوده في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 19 مباراة، ويدرك المدرب الكرواتي قوة وصعوبة مباراة الاثنين على ملعبه، لذلك لن يجازف بالهجوم، بل يعتمد على كيفية غلق المنافذ أمام «فهود زعبيل»، ومن المتوقع أن يعود لحراسة المرمى درويش محمد، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة كونه معاراً من الشارقة.