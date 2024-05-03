خيول الإمارات تخوض تحدي الـ 2000 جينيز الإنجليزي

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل حول العالم، مساء اليوم، إلى مضمار نيوماركت البريطاني العريق، مع انطلاق سباق الـ2000 جينيز الإنجليزي المخصص للأمهار عمر ثلاث سنوات لمسافة الميل 1600 متر للفئة الأولى، بمشاركة 11 خيلاً.

ويمثل الإمارات في السباق الذي يعتبر أول السباقات الكلاسيكية في الموسم البريطاني، نجم جودلفين غير المهزوم «نوتابل سبيتش»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك.

وخاض الجواد ثلاث مشاركات، جميعها على مسافة الميل في كمبتون، وقدم هذا الجواد المنتج محلياً، والمنحدر من الفحل «دباوي» عرضاً مثيراً في تجربته الأولى في نهاية يناير عندما أظهر تسارعاً كبيراً ليحقق الفوز بفارق كبير.

ومن خيول الإمارات المتحدية نجم شادويل «الينابي»، بإشراف أوين باروز، وقيادة جيم كراولي، بجانب ثنائي الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «روزاليون»، و«إنيشرين» الأول، بإشراف ريتشارد هانون وقيادة شون ليفي، والثاني، بإشراف كيفن ريان وقيادة توم ايفز.

لكن على هذه الخيول كسب المواجهة أمام خيول قوية مثل «سيتي أوف تروي»، بإشراف إيدن أوبراين، وقيادة ريان مور، حيث لم يتذوق ابن بطل التاج الثلاثي الأميركي «جستيفاي» طعم الخسارة منذ بداية مسيرته في يوليو 2023.