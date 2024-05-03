7 ميداليات للإمارات في انطلاق «آسيوية الجو جيتسو» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استهلّ منتخبنا الوطني للجو جيتسو لفئة الكبار مشواره في النسخة الثامنة من بطولة آسيا التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأفضل انطلاقة، محققاً حصيلة مميزة من الميداليات في منافسات اليوم الأول من البطولة.

وقدّم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أداء قوياً، وسيطروا على النزالات ونجحوا في اعتلاء منصة التتويج، وحصدوا 7 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الآسيوية وممثلي الوفود المشاركة في البطولة.

بدأ المنتخب الوطني مسيرته للحفاظ على اللقب بنزالات فئات 56، و77 كجم للرجال، و45 كجم، و48 كجم، و52 كجم للسيدات، ونجح في إحراز الميداليات الذهبية كل من بلقيس الهاشمي وزن 45 كجم، وأسماء الحوسني وزن 52 كجم، وعمر السويدي وزن 56 كجم، فيما حقّقت الميدالية الفضية حمدة الشكيلي وزن 48 كجم، وحصة الشامسي وزن 52 كجم، وحصد الميدالية البرونزية عائشة الشامسي وزن 45 كجم، وذياب النعيمي وزن 56 كجم.

وأشاد محمد سالم الظاهري بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في اليوم الأول من البطولة، ونجاحهم في حصد عدد من الميداليات الملونة، لافتا إلى أن هذا النجاح يعكس جاهزيتهم وحسن استعدادهم لخوض المنافسات وطموحهم للحفاظ على اللقب، بالرغم من قوة المنافسة ومشاركة نجوم وأبطال من أكثر من 30 دولة. ويقول الظاهري: «يثبت أبطالنا على الدوام أنهم على قدر الآمال والتطلعات، وهم دائما نموذج يحتذى به في الانضباط والمثابرة والإصرار. ولا شك بأن إنجاز اليوم الأول يعكس ما يتمتع به لاعبو المنتخب من خبرات فنية، وقدرة على التماسك والتركيز تحت الضغط. وهذا يبرز العمل الكبير للجهاز الفني الذي اجتهد مع اللاعبين خلال الأسابيع الماضية على عدد من الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بترجيح كفة المنتخب أمام أقوى المنافسين».

وعبّر الظاهري عن سعادته بالثقة التي يحظى بها الاتحاد في استضافة كبرى البطولات، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الآسيوي في إخراج بطولة بهذا المستوى المتميز، وإطلاق النسخة الأولى من نزالات الشباب والناشئين التي تشكل أحدث إضافة في نسخة هذا العام من بطولة آسيا للجو جيتسو.

بدورها تقول بلقيس الهاشمي لاعبة المنتخب الوطني التي حصدت ذهبية وزن 45 كجم: «ذهبية آسيا تعني لي الكثير فهي شهادة على العمل الجاد والتضحيات خلال الفترة الماضية. أتوجه بخالص الشكر إلى كل الداعمين من اتحاد ومدربين وزملاء وصولا إلى العائلة والأصدقاء».

وتضيف: «الإنجاز لا يتعلق فقط بالإعداد البدني، بل كان للتحضير الذهني والنفسي أثرا كبيرا في حسم عدد من النزالات، أمضيت الكثير من الوقت في التدريبات مع الفريق الفني للعمل بتركيز وكفاءة تحت الضغط، وقد ساعدتني الإستراتيجيات التي اكتسباها في المعسكرات على الحفاظ على هدوئي خلال أصعب فترات النزال».



السويدي سعيد بمنصة التتويج

عبر عمر السويدي لاعب منتخبنا الوطني الذي حقّق ذهبية وزن 56 كجم عن سعادته بالإنجاز الذهبي في بطولة بهذا المستوى، وقال: «ما يعزز قيمة هذا الإنجاز أن المنافسة كانت قوية إلى أبعد الحدود، مع وجود مجموعة من نخبة أبطال القارة الآسيوية».

ويضيف: «تطلبت النزالات الكثير من التركيز والمهارة الفنية. كان علي أن أتكيف مع أنماط مختلفة من النزال. ولعب المعسكر التدريبي المكثّف قبل البطولة دورًا كبيرًا في نجاحي، أشكر الجهاز الفني الذي ساعدني على تطوير تقنياتي وقدرتي على التحمل، بما منحني التفوق الذي أحتاجه لتقديم أداء تنافسي وتحقيق الفوز».



70 لاعباً

أكّد فيناي كومار جوشي رئيس الاتحاد الهندي للجو جيتسو أن منتخب بلاده سينافس بقوة في هذه النسخة من البطولة، وأن اللاعبين استعدوا بشكل جيد للمنافسة في فئات البطولة المختلفة.

ويقول: نملك تشكيلتين للمنتخب من فئتي الكبار والشباب، ويناهز عدد اللاعبين 70 لاعبا ولاعبة هم على أهبة الاستعداد لبذل كل إمكاناتهم في سبيل الخروج بنتيجة إيجابية والاستفادة الكاملة من هذه المنصة الرياضية المهمة.



«آسيوي الجو جيتسو» يستعرض استراتيجية المستقبل

عقد الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو اجتماعا مهما، شهد استعراض الاستراتيجية المستقبلية وتحديد الخطط اللازمة لتطوير الرياضة خلال الفترة القادمة، والتركيز على تحفيز نموها وتوسيع انتشارها في القارة الآسيوية، جاء ذلك على هامش بطولة آسيا التي تقام بنسختها الثامنة في أبوظبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولين من الاتحاد الدولي للجو جيتسو.

وشهد الاجتماع التصديق والموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لعام 2024 والمقرر عقده اليوم، كما استعرض نجاح بطولة آسيا في نسخها الأخيرة، وشهد مناقشة جدول وأماكن استضافة البطولات القارية والدولية الأخرى في القارة.

وتناول الاجتماع أيضاً النمو المتسارع والإنجازات اللافتة التي حققتها رياضة الجو جيتسو خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا أدلّ على ذلك من الأداء اللافت وحجم المشاركة التي شهدتها دورة الألعاب الآسيوية التي تعكس تنامي شعبية الرياضة وتأثيرها المتزايد في مختلف أنحاء القارة.

بدوره، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «كان الاجتماع مثمراً وتناول مختلف الجوانب ذات الصلة برياضة الجو جيتسو. وقمنا بمناقشة خطط شاملة للأعوام المقبلة واستعرضنا الإنجازات الماضية بالإضافة إلى استراتيجيات المضي قدماً بتطوير هذه الرياضة».

من جانبه، قال راكان الفهيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجو جيتسو: «حقق الاجتماع نتائج جيدة وسجل مناقشة تفاصيل وخططاً وأجندة للأعوام القادمة. وتشهد رياضة الجو جيتسو نمواً متزايداً في المملكة العربية السعودية وتواصل استقطاب المزيد من اللاعبين، رغم أننا ما نزال في مرحلة التطوير والترويج لهذه الرياضة لجعلها واحدة من أبرز الرياضات. ويعد منتخبنا من أكبر المنتخبات المشاركة من حيث عدد اللاعبين في نسخة هذا العام من بطولة آسيا للجو جيتسو. وبذل لاعبونا جهوداً كبيرة في التحضير للبطولة، ونطمح لتحقيق نتائج جيدة، وأتمنى لهم كل التوفيق».



رئيس الاتحاد الدولي: شكراً أبوظبي

قال بانايوتوس ثيودوروبولوس، رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو: حقق اجتماع الاتحاد الآسيوي في أبوظبي نجاحاً تخطى توقعاتنا، حيث أظهر الأعضاء حماسة كبيرة للمشاركة وأبرزوا التزامهم بتطوير الرياضة. واضاف: استعرضنا التقدم الكبير الذي أحرزته رياضة الجو جيتسو في آسيا وتم ناقش العديد من المبادرات حول مستقبل هذه الرياضة. ويعكس نجاح هذا الاجتماع مدى الشغف برياضة الجو جيتسو الذي فتح آفاقاً لا حدود لها من الإنجازات في القارة الآسيوية.

كما توجه ثيودوروبولوس بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات لاستضافتها نسخة هذا العام من بطولة آسيا واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، مشيراً إلى دورها المحوري في الترويج لرياضة الجو جيتسو في مختلف أنحاء قارة آسيا والعالم.