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الرياضة

جوارديولا يطالب إنجلترا بالسير على خطى «السيتي»

جوارديولا يطالب إنجلترا بالسير على خطى «السيتي»
4 مايو 2024 08:38

لندن (أ ف ب)

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رشّح الإسباني بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي، منتخب إنجلترا لكرة القدم للمنافسة على لقب كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، بحال سار على خطى فريقه الذي هيمن على الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية.
وبعد عدّة محاولات قريبة، قاد جوارديولا فريقه، إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وذلك للمرّة الأولى في تاريخه.
ويشعر مدرّب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، بأن المدرّب جاريث ساوثجيت بمقدوره القيام بالأمر عينه مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وذلك بعد عدة محاولات قريبة على الصعيدين القاري والدولي.
بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018، وربع النهائي في قطر 2022، وكان قريباً للغاية من حصد لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه «صيف 2021»، بيد أنه سقط بركلات الترجيح أمام إيطاليا في النهائي.
قال جوارديولا «هم جيّدون حقاً، لا يتعلّق الأمر فقط بموهبة المهاجمين، بل بالتشكيلة بأكملها، وجاريث يعرف تماماً ما يحب عليه فعله».
وأضاف «أشعر، والجميع لديه هذا الشعور، بأن المنتخب الإنجليزي، من الأحداث الأخيرة، كأس عالم وكأس أوروبا، يتقدّم وهو قريب حقاً، لقد خسروا مباراة نهائية ونصف نهائي».
وقال المدرّب الفذّ «عندما تصل إلى هذه المراحل كل سنتين، سيحصل الأمر في نهاية المطاف، الأمر مشابه لنا تقريباً، كنا قريبين جداً، وفي النهاية رفعنا اللقب».
ورأى جوارديولا أن الشغف الإنجليزي باللعبة الذي حمّل اللاعبين الضغط في كثير من الأحيان، سيكون عاملاً إيجابياً هذه المرّة «أرى ردّ الفعل عندما يخوضون كأس أوروبا، أو كأس العالم، الناس تصاب بالجنون في الشوارع، يصابون بالجنون من أجل المنتخب الوطني».
وأضاف «هذا يؤكّد مدى فخرهم، وفي النهاية، كلاعب كرة قدم، هذا هو الأفضل، بلدك فخور بما تقوم به وبالطريقة التي تلعب مع بلوغ الأدوار المتقدّمة، فقط آمنوا بذلك، إذا آمنوا بمقدورهم فعلها».
وقد يلعب مهاجم «السيتي» فيل فودن دوراً كبيراً في تشكيلة ساوثجيت التي تخوض النهائيات القارية في مجموعة تضمّ صربيا، الدنمارك وسلوفينيا، وذلك بعد موسم جيّد مع ناديه.
اختير ابن الثالثة والعشرين وصاحب 24 هدفاً هذا الموسم أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة الصحفيين الرياضيين، متفوّقاً على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في سيتي الدولي الإسباني رودري.
ورأى جوارديولا أن فودن الذي نشأ في الفئات العمرية للنادي الأزرق ليبرز بين أهمّ لاعبيه، قد يصبح من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي «لهذا النادي تاريخ عريق، وأعتقد أن النادي ضمّ على مرّ السنين لاعبين رائعين جداً».
أضاف «أشعر بأنه إذا ختم مسيرته هنا وتابع على المستوى عينه، بمقدوره أن يصبح الأفضل، بالتأكيد».

 

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جوارديولا
إنجلترا
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فيل فودين
دوري أبطال أوروبا
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