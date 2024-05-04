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الرياضة

العروبة يتأهل إلى «دوري المحترفين»

العروبة يتأهل إلى «دوري المحترفين»
4 مايو 2024 08:45

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

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حجز العروبة متصدر ترتيب «دوري الدرجة الأولى» برصيد 67 نقطة، بطاقة الصعود الأولى إلى «دوري المحترفين»، في الموسم المقبل 2024- 2025، قبل 4 جولات على ختام الدوري، مستفيداً من التعادل السلبي لمنافسيه المباشرين دبا الحصن «الثالث» برصيد 55 نقطة، وضيفه دبا «الوصيف» برصيد 56 في انطلاق مباريات «الجولة 30».
ويحتفل العروبة بتأهله «الثالث» إلى «دوري الأضواء» بعد موسمي 1992- 1993، 2021- 2022، في المواجهة أمام ضيفه جلف أف سي في الساعة السادسة مساء اليوم «السبت»، بعدما حسم صعوده مسبقاً بأفضلية النقاط على حساب دبا «الوصيف» برصيد 56 نقطة، والذي تبقت له ثلاث مباريات، فيما جاء تفوقه على دبا الحصن «الثالث» برصيد 55 نقطة، والذي تبقت له 4 مباريات بأفضلية المواجهات المباشرة، بعد فوز العروبة 2-0، و2-1 في مباراتي الدورين الأول والثاني.
وشهدت بقية مباريات انطلاق «الجولة 30»، فوز يونايتد على الجزيرة الحمراء 4-0، والعربي على حساب الذيد 3-1، فيما بصم الحمرية على هبوط سيتي إلى دوري الثانية بالفوز 3-1، وتستكمل الجولة اليوم «السبت» بمباريات جلف أف سي والعروبة، مصفوت والفجيرة، الظفرة والتعاون.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
العروبة
دبا الفجيرة
دبا الحصن
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