ليكرز يضحي بـ «هام»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تخلى لوس أنجلوس ليكرز عن مدربه دارفين هام، بعد انتهاء مشواره عند الدور الأول من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بخسارته سلسلته أمام دنفر ناجتس حامل اللقب 1-4 في المنطقة الغربية.

وحقق ليكرز 90 انتصاراً، مقابل 74 هزيمة خلال الموسمين اللذين أمضاهما تحت قيادة المدرب البالغ 50 عاماً، لكن مشوار ليبرون جيمس ورفاقه انتهى على يد ناجتس للموسم الثاني توالياً، بعدما خسروا أمام الأخير في نهائي المنطقة الغربية العام الماضي.

وقال نائب رئيس ليكرز لعمليات كرة السلة روب بيلينكا «نحن نقدر بشدة جهود دارفين نيابة عن ليكرز، ونقدر الإنجازات العديدة التي تحققت خلال الموسمين الماضيين، بما في ذلك الوصول الرائع العام الماضي إلى نهائي المنطقة الغربية».

وأضاف «على الرغم من صعوبة اتخاذ هذا القرار، إلا أنه أفضل تصرف بعد مراجعة كاملة للموسم، تظل هذه المنظمة ثابتة في التزامها بتقديم كرة سلة منافسة على البطولة لمشجعي ليكرز في جميع أنحاء العالم».

بالإضافة الى مسألة البت بخليفة هام والمرشح أن يكون اللاعب السابق دجاي دجاي ريديك وفق التقارير الإعلامية، رغم افتقاد ابن الـ39 عاماً للخبرة التدريبية، يواجه ليكرز حالة من عدم اليقين، بشأن مستقبل نجمه المخضرم ليبرون جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، والذي يمكنه إلغاء العام الأخير من عقده، وترك الفريق هذا الصيف.

وقال جيمس إنه يود اللعب الموسم المقبل، إلى جانب ابنه بروني الذي قرر إدراج اسمه في الـ«درافت» المخصص لانتداب اللاعبين الى الدوري والمقرر الشهر المقبل.

وبعدما حقق 47 انتصاراً مقابل 35 هزيمة في الموسم المنتظم في مشوار تضمن الفوز بالنسخة الأولى من كأس «إن سيزون»، اضطر ليكرز لخوض الملحق الفاصل «بلاي إن»، من أجل التأهل الى الـ«بلاي أوف» حيث تغلب على نيو أورليانز بيليكانز ليحل سابعاً في ترتيب المنطقة الغربية.