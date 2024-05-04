لايبزج يقتل حلمه!



برلين (أ ف ب)



فرط لايبزج بفرصة حسم بطاقة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد تلقيه هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل من مباراته ومضيفه هوفنهايم، في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه.

وبعد فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ضمنت ألمانيا حصولها على مقعد خامس في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، لتلحق بإيطاليا التي سبقتها لنيل مقعد خامس أيضاً.

وبذلك، كان بإمكان لايبزج ضمان تأهله، لو حقق فوزه الخامس توالياً، لأنه كان سيرفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع موقتاً أمام شتوتجارت الذي يلتقي بايرن ميونيخ «السبت»، متقدماً بفارق 10 نقاط على أينتراخت فرانكفورت السادس الذي يتواجه مع ليفركوزن البطل «الأح»د.

وحتى في حال نجح فرانكفورت في الحاق الهزيمة الأولى بليفركوزن هذا الموسم، لم يكن بإمكانه الوقوف بوجه تأهل لايبزج لأنه سيكون متخلفاً عنه بفارق 7 نقاط مع بقاء مرحلتين على ختام الموسم.

لكن وبعدما وضعه السلوفيني بنيامين شيتشكو في المقدمة خلال الشوط الأول بكرة رأسية إثر ركلة ركنية «38»، اضطر لايبزج الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، نتيجة طرد الهولندي شافي سيمونز بالإنذار الثاني «72».

ورغم النقص العددي، صمد الضيوف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حين نجح الكرواتي أندري كرامارايتش في خطف التعادل بكرة رأسية، مبقياً فريقه في دائرة الصراع على المشاركة القارية، إذ بات موقتاً في المركز السابع المؤهل لمسابقة «كونفرنس ليج» بفارق الأهداف أمام فرايبورج الذي يلعب «السبت» في ضيافة كولن.