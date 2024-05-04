تعرف على مجموعات كرة القدم في «أولمبياد باريس»

نيقوسيا (أ ف ب)



فيما يأتي المجموعات الثلاث في مسابقة كرة القدم القدم للرجال، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقرّرة هذا الصيف في باريس، وذلك بعد اختتام كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر.

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، الدومينيكان

المجموعة الرابعة: اليابان، باراجواي، مالي، إسرائيل

وكانت منافسات كأس آسيا لما دون 23 عاماً أسفرت عن إحراز اليابان اللقب على حساب أوزبكستان 1-0 بالوقت القاتل، فيما حلّ منتخب العراق ثالثاً على حساب إندونيسيا 2-1 بعد التمديد.

وتشارك اليابان للمرة الثانية عشرة القياسية في الأولمبياد، مقابل مرّة أولى لمنتخبات وسط آسيا عبر أوزبكستان، فيما يخوض المنتخب العراقي المنافسات للمرة السادسة.

وتلعب إندونيسيا رابعة النهائيات الآسيوية في ملحق أخير مع غينيا الخميس المقبل في باريس.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وتقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الأخيرتين من المسابقة.