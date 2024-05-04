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الرياضة

بولونيا يقترب من «الشامبيونزليج» بعد 60 عاماً!

بولونيا يقترب من «الشامبيونزليج» بعد 60 عاماً!
4 مايو 2024 09:29

 
ميلانو (أ ف ب)

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عاد بولونيا من ملعب تورينو بـ «نقطة»، تقربه أكثر من حجز بطاقته لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بالتعادل معه من دون أهداف في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ونتيجة حصول إيطاليا على مقعد خامس في دوري الأبطال، بحسب النظام الجديد للبطولة، بات حلم بولونيا بالمشاركة في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ تجربته الأولى والوحيدة موسم 1964-1965 قريباً من أن يتحقق، رغم اكتفائه بالتعادل الثاني توالياً، والرابع في آخر خمس مراحل.
ورفع فريق المدرب تياجو موتا رصيده الى 64 نقطة، في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط عن أتالانتا السادس الذي ما زال يملك فرصة، لأنه يتخلف عن روما الخامس بفارق نقطتين مع مباراة أقل من نادي العاصمة.
ويلعب أتالانتا الاثنين خارج أرضه ضد ساليرنيتانا الذي حُسِمَ هبوطه الى الدرجة الثانية، فيما يخوض روما مواجهة نارية «الأحد» على أرضه ضد يوفنتوس الثالث.

الدوري الإيطالي
بولونيا
تورينو
روما
أتالانتا
دوري أبطال أوروبا
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