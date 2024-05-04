بلباو.. «صراع الأبطال»

بلباو (أ ف ب)



استعاد أتلتيك بلباو توازنه، رغم النقص العددي في صفوفه، وبقي في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على مضيفه خيتافي 2-0 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل النادي الباسكي اللقاء على خلفية خسارته في المرحلة الماضية أمام أتلتيكو مدريد 1-3، ليواصل تعثره الذي بدأه بالخسارة أمام ريال مدريد المتصدر 0-2، ثم التعادل بعدها مع فياريال وغرناطة بنتيجة واحدة 1-1.

لكنه تمكن من تحقيق فوزه الأول على أرض خيتافي منذ يناير 2016 «1-0»، بفضل هدفي الغاني-الإسباني إينياكي وليامز «28 و51»، وذلك رغم إكماله اللقاء بتسعة لاعبين، بعد طرد ييراي في الدقيقة 58، ثم ايتور بيريديس في الدقيقة 79 ومدربه إرنستو فالفيردي في الدقيقة 85.

ووقف الحظ الى جانب النادي الباسكي في نهاية اللقاء، حين فشل الإنكليزي مايسون جرينوود في ترجمة ركلة جزاء للضيوف، بعدما صدها الحارس أوناي سيمون «88»، رافعاً رصيده الى 61 نقطة في المركز الخامس.