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الرياضة

لانس يداعب «يوروبا ليج»

لانس يداعب «يوروبا ليج»
4 مايو 2024 09:54

 
باريس (أ ف ب)

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عزز لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه لوريان 2-0، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ودخل لنس اللقاء على خلفية خسارته في المرحلة الماضية 1-2 أمام مرسيليا الذي ينافسه على المركز السادس المؤهل إلى «كونفرنس ليج»، لكنه استعاد توازنه على حساب لوريان بفضل هدفي إيلي واهي «57» ودافيد كوستا «81».
وبفوزه الرابع عشر للموسم، رفع لانس رصيده إلى 49 نقطة، في المركز السادس، بفارق 5 نقاط أمام مرسيليا الذي تأجلت مباراته مع مضيفه رينس بسبب زيارته لإيطاليا، من أجل مواجهة أتالانتا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعدما تعادل ذهاباً على أرضه 1-1.
والفرصة قائمة أمام لانس أيضاً لخوض «يوروبا ليج»، كونه لا يتخلف سوى بفارق نقطتين عن نيس الخامس.

الدوري الفرنسي
يوروبا ليج
مارسيليا
الدوري الأوروبي
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