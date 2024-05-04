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الرياضة

«رباعية» لخيول الإمارات في «نيوماركت»

«رباعية» لخيول الإمارات في «نيوماركت»
4 مايو 2024 11:03

محمد حسن (دبي)

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خطفت خيول الإمارات الأضواء، في مضمار «نيوماركت» ببريطانيا بأربعة انتصارات، ثلاثة منها لخيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والرابع جاء بتوقيع فريق جودلفين.
افتتح «نوبل ديناستي» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك «الرباعية»، عندما أحرز لقب سباق وليام هيل إبيك بوست هانديكاب، ليصل إلى الفوز السادس في مسيرته.
وقدم ابن «دباوي» أداءً قوياً خلال السباق، متفوقاً بفارق طولين عن «إنجليش أوك»، بإشراف إيد ووكر، وقيادة توم ماركواند.
أما «ثلاثية» خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، فافتتحها الجواد «كافيار هايتس»، بقيادة كليفورد لي، وإشراف كارل بيرك، والذي اقتنص لقب سباق وليام هيل نيوماركت ستيكس «قوائم» على مسافة 2000 متر.
وأضاف «بويلنج بوينت» الفوز الثاني، بعد أداء قوي، في سباق كينج شارلز الثاني ستيكس «قوائم»، على مسافة 1400 متر، بقيادة جيمس دويل، وإشراف روجر فاريان.
وأكمل «فولتيرا» الثلاثية في حفل نيوماركت، لخيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة نيل كالان، وإشراف كيفين ريان في سباق هانديكاب مخصص لخيول الثلاث سنوات.
وفجر الجواد «آوتبوكس» مفاجأة كبرى في الشوط الرئيس، في الحفل على لقب سباق جوكي كلوب ستيكس للفئة الأولى، عندما تفوق بقيادة هولي دويل، وإشراف أرتشي واتسون على خيول قوية.
وأكد «آوتبوكس» الذي يبلغ 9 سنوات، أنه مازال يملك القدرة على المنافسة، والفوز أمام الخيول الأصغر سناً، وتفوق بفارق طولين ونصف طول عن الوصيف «تايم لوك»، بإشراف هاري شارلتون، وقيادة ريان مور.

الإمارات
مضمار نيوماركت
بريطانيا
جودلفين
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