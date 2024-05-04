السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل بطل دوري الطاولة للمرة الرابعة

الوصل بطل دوري الطاولة للمرة الرابعة
4 مايو 2024 12:36

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
«دلما التاريخي» يتوج أبطال الدراجات والقدم والريشة
«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفظ بجائزة أفضل نادٍ عربي


تُوج الوصل بطلاً لدوري الرجال للكرة الطاولة موسم 2023- 2024، بفوزه على شباب الأهلي «الوصيف» 4-3 في «المواجهة الماراثونية» التي جمعت الفريقين، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.
وأهدى جاسم لنجاوي لاعب «الإمبراطور» اللقب لفريقه، بعد تغلبه في مباراتيه على صلاح الدين عبد الحميد وعبدالله البلوشي لاعبي شباب الأهلي، وهو التتويج الرابع للوصل بلقب الدوري، بعد مواسم 2000- 2001 و2002- 2003 و2018- 2019، والحالي 2023- 2024.
وجرت مراسم تتويج الوصل بلقب الدوري، بحضور إبراهيم العسم، نائب رئيس اتحاد الطاولة، وحسن الزرعوني الأمين العام، حيث نال لاعبو «الإمبراطور» الميداليات الذهبية ودرع الدوري، فيما نال لاعبو شباب الأهلي «الوصيف» الميداليات الفضية، والنصر «الثالث» بالميداليات البرونزية.
ورد «الإمبراطور» بتتويجه المستحق بلقب دوري الرجال لموسم 2023- 2024، الاعتبار أمام شباب الأهلي المُتوج باللقب في آخر موسمين 2021- 2022 و2022- 2023 على حساب الوصل «الوصيف» في الموسمين، وشهد الدوري في الموسم الحالي مشاركة 9 أندية، شملت إلى جانب الوصل، شباب الأهلي، النصر، الشارقة، العروبة، الذيد، عجمان، العربي، وفلج المعلا.

كرة الطاولة
الإمارات
الوصل
شباب الأهلي
آخر الأخبار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
علوم الدار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 16:11
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
الأخبار العالمية
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
اليوم 16:02
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
الأخبار العالمية
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
اليوم 15:57
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
الأخبار العالمية
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
اليوم 15:49
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
الأخبار العالمية
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©