الوصل بطل دوري الطاولة للمرة الرابعة



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



تُوج الوصل بطلاً لدوري الرجال للكرة الطاولة موسم 2023- 2024، بفوزه على شباب الأهلي «الوصيف» 4-3 في «المواجهة الماراثونية» التي جمعت الفريقين، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وأهدى جاسم لنجاوي لاعب «الإمبراطور» اللقب لفريقه، بعد تغلبه في مباراتيه على صلاح الدين عبد الحميد وعبدالله البلوشي لاعبي شباب الأهلي، وهو التتويج الرابع للوصل بلقب الدوري، بعد مواسم 2000- 2001 و2002- 2003 و2018- 2019، والحالي 2023- 2024.

وجرت مراسم تتويج الوصل بلقب الدوري، بحضور إبراهيم العسم، نائب رئيس اتحاد الطاولة، وحسن الزرعوني الأمين العام، حيث نال لاعبو «الإمبراطور» الميداليات الذهبية ودرع الدوري، فيما نال لاعبو شباب الأهلي «الوصيف» الميداليات الفضية، والنصر «الثالث» بالميداليات البرونزية.

ورد «الإمبراطور» بتتويجه المستحق بلقب دوري الرجال لموسم 2023- 2024، الاعتبار أمام شباب الأهلي المُتوج باللقب في آخر موسمين 2021- 2022 و2022- 2023 على حساب الوصل «الوصيف» في الموسمين، وشهد الدوري في الموسم الحالي مشاركة 9 أندية، شملت إلى جانب الوصل، شباب الأهلي، النصر، الشارقة، العروبة، الذيد، عجمان، العربي، وفلج المعلا.