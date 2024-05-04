السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جريجوري يستعيد ذكريات «الهدف الأجمل»

جريجوري يستعيد ذكريات «الهدف الأجمل»
4 مايو 2024 13:30

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العروبة يتأهل إلى «دوري المحترفين»
ديني وأوليفيرا يغيبان عن «الراقي» أمام «الإمبراطور»


استعاد جريجوري مدرب الجزيرة، ذكريات هدف الفوز الذي سجله لاعباً في شباك بني ياس عام 2011، وذلك مع بحثه عن الانتصار الأول مع «فخر أبوظبي» منذ توليه المهمة، عندما يلتقي «السماوي»، الأحد، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتحدث المدرب الذي كان وقتها لاعباً في اتحاد كلباء، وسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وقال «اعتبره من أجمل أهدافي التي سجلتها في مسيرتي في الإمارات، لأنه جاء بالرأس، ولا أسجل بالعادة بكرات رأسية، وفي الدقيقة الأخيرة، ولعبت هنا منذ عام 2006، وأحاول تسخير خبراتي في الملاعب مدرباً، ومساعدة اللاعبين الحاليين، ورغم ذلك اعتبر أن مستوى المهاجمين في الجزيرة حالياً أفضل مني عندما كنت مهاجماً».
وأبدى جريجوري رضاه عن التحضيرات والروح التي يظهر بها اللاعبون خلال التحضيرات، إلا أنه شدد على أن الفوز مطلب في المواجهة أمام فريق يملك الجودة والقدرات لجعل المباراة صعبة، وقال «سعينا لتصحيح بعض الأخطاء البسيطة، ونلعب من أجل الفوز أمام جماهيرنا ومواصلة السير في الطريق الصحيح».
وأوضح المدرب أن كل فريق يجب أن يتكيف مع الغيابات التي يعاني منها، وقال «لدينا الجودة اللازمة للتنافس في كل المراكز، بالنسبة لعبدالله رمضان، فهو يحتاج بعض الوقت للعب 90 دقيقة كاملة، ولسنا في عجلة لعودته بجاهزية كاملة، والكل يدرك قيمته الفنية للجزيرة والمنتخب».
ولم يعرف الجزيرة الفوز في آخر 8 مباريات على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، إلا أن الفريق تحسن تحت قيادة جريجوري، وحصد 3 تعادلات ثمينة خارج الديار أمام العين والشارقة والوصل على التوالي، ليتطلع الآن إلى الفوز في «الديربي».

 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
بني ياس
جريجوري
آخر الأخبار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
علوم الدار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 16:11
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
الأخبار العالمية
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
اليوم 16:02
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
الأخبار العالمية
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
اليوم 15:57
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
الأخبار العالمية
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
اليوم 15:49
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
الأخبار العالمية
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©