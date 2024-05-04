جريجوري يستعيد ذكريات «الهدف الأجمل»

مراد المصري (أبوظبي)



استعاد جريجوري مدرب الجزيرة، ذكريات هدف الفوز الذي سجله لاعباً في شباك بني ياس عام 2011، وذلك مع بحثه عن الانتصار الأول مع «فخر أبوظبي» منذ توليه المهمة، عندما يلتقي «السماوي»، الأحد، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وتحدث المدرب الذي كان وقتها لاعباً في اتحاد كلباء، وسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وقال «اعتبره من أجمل أهدافي التي سجلتها في مسيرتي في الإمارات، لأنه جاء بالرأس، ولا أسجل بالعادة بكرات رأسية، وفي الدقيقة الأخيرة، ولعبت هنا منذ عام 2006، وأحاول تسخير خبراتي في الملاعب مدرباً، ومساعدة اللاعبين الحاليين، ورغم ذلك اعتبر أن مستوى المهاجمين في الجزيرة حالياً أفضل مني عندما كنت مهاجماً».

وأبدى جريجوري رضاه عن التحضيرات والروح التي يظهر بها اللاعبون خلال التحضيرات، إلا أنه شدد على أن الفوز مطلب في المواجهة أمام فريق يملك الجودة والقدرات لجعل المباراة صعبة، وقال «سعينا لتصحيح بعض الأخطاء البسيطة، ونلعب من أجل الفوز أمام جماهيرنا ومواصلة السير في الطريق الصحيح».

وأوضح المدرب أن كل فريق يجب أن يتكيف مع الغيابات التي يعاني منها، وقال «لدينا الجودة اللازمة للتنافس في كل المراكز، بالنسبة لعبدالله رمضان، فهو يحتاج بعض الوقت للعب 90 دقيقة كاملة، ولسنا في عجلة لعودته بجاهزية كاملة، والكل يدرك قيمته الفنية للجزيرة والمنتخب».

ولم يعرف الجزيرة الفوز في آخر 8 مباريات على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، إلا أن الفريق تحسن تحت قيادة جريجوري، وحصد 3 تعادلات ثمينة خارج الديار أمام العين والشارقة والوصل على التوالي، ليتطلع الآن إلى الفوز في «الديربي».