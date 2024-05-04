العين يغلق ملف الخسارة أمام الوحدة



أبوظبي (الاتحاد)



أغلق العين ملف الخسارة سريعاً في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الوحدة، وذلك مع ترقبه خوض نهائي المسابقة الأكبر قارياً، دوري أبطال آسيا، بمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني 11 و25 مايو الجاري.

وأصبح «الزعيم» أكثر من نال «وصافة» البطولة في 3 مناسبات، كما أنها الخسارة الرابعة على التوالي ل «البنفسج» في مختلف المباريات النهائية، بواقع مرتين في كأس المحترفين تحديداً، وواحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر.

ويرى هرينان كريسبو مدرب العين، أن فريقه لم يستحق الخسارة بهذا السيناريو، وقال: «أهنئ الوحدة على الفوز والتتويج بالكأس، إلا أننا خسرنا بهدف من فرصة وحيدة للمنافس، وفعلنا ما في وسعنا من خلال السيطرة على الكرة، والتحكم في إيقاع المباراة بشكل تام»

وأضاف: «أحياناً لا تكون في يومك، ويقف الحظ ضدك، وهذا ما حدث معنا في المباراة، وهذه كرة القدم، وعلينا تقبلها بكل تفاصيلها، واللاعبون فعلوا كل شيء ولم يقصروا على الإطلاق وفخور بهم، ويجب علينا أن نكمل مشوار الموسم الحالي».