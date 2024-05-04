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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفظ بجائزة أفضل نادٍ عربي

«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفظ بجائزة أفضل نادٍ عربي
4 مايو 2024 13:26

 
القاهرة (وام)

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تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة أفضل نادٍ عربي، للعام الثاني على التوالي، وفقاً لجائزة «الأفضل»، التي تنظمها «تتويج نيوز» في مصر، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة، عالمياً وعربياً ومحلياً، لعام 2023.
تم الإعلان عن نتائج الجائزة والفائزين، في مختلف فئاتها، خلال حفل رسمي، أقيم مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري.
يعد الفوز ترجمة لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واهتمامه ودعمه المتواصل لتطوير منظومة الرياضة في الإمارة، وحرصه الدائم على توفير كل سبل ومقومات النجاح لها.
وأهدى نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، الفوز بهذه الجائزة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة.
وثمن أبو شاوش متابعة سمو ولي عهد الفجيرة المستمرة، وتوجيهاته الرامية إلى توفير كل سبل تمكين الشباب في الفجيرة، من ممارسة الرياضة، والعمل على أن تكون الإمارة وجهة الأبطال.
ولفت أبو شاويش إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية شهد تطوراً كبيراً، خلال الفترة الأخيرة، واستطاع أن يحافظ على صدارته، من خلال إنجازاته ومبادراته الرياضية والمجتمعية، واستضافته العديد من الأنشطة والبطولات.
جدير بالذكر أن حفل الأفضل ينظم من موقع «تتويج نيوز» للعام الرابع على التوالي، ويهدف إلى تكريم أبطال الرياضات الفردية في مصر، إضافة إلى بعض الترشيحات من الدول العربية.

الإمارات
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نادي الفجيرة للفنون القتالية
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