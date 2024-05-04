«الكاف» يختار حكم لقاء نهضة بركان والزمالك



القاهرة (د ب أ)



أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) نادي الزمالك المصري، بطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة التي تجمعه بنهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية»، المقرر إقامتها 12 مايو الجاري في المغرب.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك المصري، أن الخطاب الذي تلقاه من كاف تضمن أن طاقم التحكيم يتكون من الكيني بيتر واويرو كاماكو، حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

وأضاف: «يتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا».

واختار «كاف» الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي باستاد القاهرة الدولي 19 مايو الجاري.