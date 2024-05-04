سيلفا يقترب من «النادي الأول»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن قلب الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا «39 عاماً» لاعب تشيلسي الإنجليزي مصمم على مواصلة مسيرته الاحترافية، بعد أن أمضى 4 مواسم مع «البلوز» تنتهي هذا الصيف، حيث أبلغته إدارة تشيلسي بعدم تجديد عقده.

وتصور كثيرون أن سيلفا قد يتخذ قراراً بالاعتزال بحكم سنه، بعد مسيرة حافلة لعب خلالها لأندية ميلان وبورتو وباريس سان جيرمان وتشيلسي، إلا أنه خيّب ظن هؤلاء، لأنه مازال مطلوباً في بلاده، وخاصة من نادي فلومينينزي، الذي شهد بداياته قبل مغامرته الأوروبية.

ولم يلعب سيلفا في أي نادٍ برازيلي منذ شتاء 2009، عندما انضم إلى ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة «جلوبو سبورت» أن سيلفا ابن ريو دي جانيرو توصل إلى اتفاق خلال الساعات الأخيرة مع ممثلي ناديه القديم فلومينينزي، للعب له اعتباراً من منتصف هذا العام 2024، وحتى صيف 2026، وقالت الصحيفة إن فلومينينزي أرسل ممثلين له إلى لندن لإبلاغ اللاعب بتفاصيل العقد.

ولما كانت هناك 4 مباريات متبقية على نهاية الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، فإن سيلفا قد يبقى حتى موعد آخر مباراة يوم 19مايو الجاري، وتأمل إدارة فلومينينزي في تقديم تياجو سيلفا باستاد ماركانا، مثلما فعلت من قبل مع مواطنه مارسيلو نجم ريال مدريد السابق.

ومن المقرر أن تبقى زوجة سيلفا في إنجلترا مع ولديها اللذين يلعبان في أكاديمية تشيلسي، وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفا اتفق مع النادي البرازيلي على عدم الحديث في موضوع الصفقة حتى آخر مباراة لتشيلسي في الدوري، نوعاً من الاحترام للنادي اللندني.

وسبق لسيلفا المولود في 22 سبتمبر 1984، أن بعث برسالة مؤثرة إلى جماهير «ستامفورد بريدج» جاء فيها: تشيلسي يعني الكثير بالنسبة لي لقد جئت بهدف البقاء سنة واحدة، ولكن الأمر انتهى ببقائي أربع سنوات أنا وزوجتي وولداي، وبالمناسبة ولداي يلعبان هنا، ومن دواعي سروري وفخري أن أكون جزءاً عائلة تشيلسي، وأتمنى العودة مجدداً، ولكن من خلال دور آخر، لأن حبي للنادي ولكم لا يوصف.. شكراً لكم جميعاً.