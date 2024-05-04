«دلما التاريخي» يتوج أبطال الدراجات والقدم والريشة



الظفرة (الاتحاد)



تُوج «حبشان» بلقب بطولة كرة القدم الشاطئية للناشئين، في مهرجان سباق دلما التاريخي، وذلك بعد تفوقه بفارق الأهداف على «الكوس» الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل «غشة» ثالثاً، كما توجت اللجنة المنظمة أبطال سباقات الدراجات الهوائية بفئاتها الأربع، وتنس الريشة للسيدات والفتيات الناشئات.

وشارك 214 رياضياً ورياضية في بطولات كرة القدم الشاطئية للناشئين، وتنس الريشة، والدراجات الهوائية، والتي أقيمت في مدينة دلما بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيمت منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية للناشئين، في ملعب كرة القدم الشاطئية المجاور لسوق المهرجان الشعبي، بمشاركة 32 لاعباً، فيما شهدت بطولة تنس الريشة، على مدار 3 أيام، منافسات بين 16 مشاركة في فئة السيدات، و6 مشاركات في فئة الفتيات الناشئات، فيما سجل سباق الدراجات الهوائية 160 مشاركاً ومشاركة في فئاته الأربع «أصحاب الهمم 15 كيلومتراً، النساء 15 كيلومتراً، المفتوح 15 كيلومتراً، المفتوح 30 كيلومتراً».



وأسفرت النتائج في بطولة تنس الريشة للفتيات، ذهاب المركز الأول إلى ميرا إسماعيل الحوسني، وتبعتها عائشة عبدالله الحمادي، وفاديكا سامبو، وفي بطولة تنس الريشة فئة السيدات، حصدت المركز الأول مريم علي الهرمي، وتشارمي ديلا في «الوصافة»، وشيخة جمعة القبيسي في المركز الثالث.

وفي سباق الدراجات الهوائية، أسفرت النتائج في فئة أصحاب الهمم 15 كيلومتراً عن فوز أحمد الحمادي بالمركز الأول، وتبعه فهد الحوسني، وفي فئة النساء «15 كيلومتراً»، نالت المركز الأول ماهاي ليندا، وتبعتها سلامة حمد.

وفي سباق الدراجات الهوائية المفتوح لمسافة 15 كيلومتراً، حصد المركز الأول جود التنيري، ومحمد الحمادي وصيفاً، وإيمانويل كاباناس ثالثاً، أما في سباق الدراجات الهوائية المفتوح لمسافة 30 كيلومتراً، ذهب المركز الأول إلى عبدالله الحمادي، وتبعه حسن سلطان، وعبدالله الحمادي.