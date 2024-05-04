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الرياضة

لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ

لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ
4 مايو 2024 16:18

 
ميونيخ (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبتيجي. وبحسب شبكة «سكاي» الألمانية، فإن لوبتيجي «57 عاماً» مرشح لتدريب النادي البافاري في نهاية الموسم، عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل.
وتولى لوبتيجي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وفسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق للوبتيجي تدريب منتخب إسبانيا وريال مدريد وإشبيلية.
كما أشارت صحيفة «بيلد» إلى أن البايرن يدرس إمكانية التعاقد مع لوبتيجي، مع وجود روجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي، ضمن قائمة المرشحين للمنصب.
وبعد فشل محاولات التعاقد مع رالف رانجنيك ويوليان ناجلسمان وتشابي ألونسو، مازال بايرن ميونيخ يبحث عن مدرب جديد لخلافة توخيل.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
لوبتيجي
ريال مدريد
إسبانيا
إشبيلية
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