عبدالله جاسم بطل سباق الدراجات

الشارقة (الاتحاد)

أحرز عبدالله جاسم، دراج فريق الإمارات للمحترفين، المركز الأول في سباق الدولة للفردي ضد الساعة، لفئة تحت 23 سنة، الذي أقيم في منطقة نزوى بالشارقة، بمشاركة 4 أندية، ولمسافة 33 كم، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات لفئات تحت 23 سنة، والشباب والشابات.

ونجح عبدالله جاسم في تحقيق مسافة السباق 33 كم في زمن 41:19 دقيقة، متفوقاً على حمدان أحمد، دراج شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي أنهى السباق في زمن 45:44 دقيقة، وجاء في المركز الثالث سعيد حبش، من نادي شباب الأهلي أيضاً بزمن 47:18 دقيقة.

وفي سباق الشباب، حقق حارب المرزوقي دراج نادي أبوظبي للدراجات، المركز الأول في السباق الذي شارك فيه 19 دراجاً من 7 أندية، لمسافة 20 كم، وجاء في المركز الثاني زميله خالد النعيمي، والثالث أحمد ناصر من نادي أبوظبي أيضاً.

وفي فئة الشابات، فازت مروة سلمان لاعبة النصر بسباق الدولة للفردي ضد الساعة، وجاءت ريناد أحمد من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثاني، ثم علياء حسين لاعبة النصر في المركز الثالث.

وقام خليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بتكريم اللاعبين الفائزين بكأس وميداليات السباق، بحضور عدد كبير من مسؤولي الأندية المشاركين في السباق.