السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إبسويتش تاون يعود إلى «البريميرليج» بعد غياب 22 عاماً

إبسويتش تاون يعود إلى «البريميرليج» بعد غياب 22 عاماً
4 مايو 2024 18:08

لندن (د ب أ)
عاد نادي إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه هيديرسفيلد تاون 2-0 اليوم في الجولة الأخيرة من دوري البطولة الإنجليزية.
ونجح إبسويتش، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي في العودة للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً في الوقت الذي هبط فيه هيديرسفيلد لدوري الدرجة الثانية.
وتقدم ويس بيرنز بهدف لإبسويتش في الدقيقة 27، ثم أضاف أوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 48، الفوز رفع رصيد إبسويتش إلى 96 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي المتصدر، والذي ضمن في وقت سابق العودة للدوري الممتاز.
وتتصارع أندية ليدز يونايتد وساوثهامبتون ووست بروميتش البيون ونوريتش سيتي على بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز عبر الدور الفاصل الذي سيجمع بينهم.

أخبار ذات صلة
أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
بوستيكوجلو: توتنهام يحتاج إلى «التغيير»
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
هيديرسفيلد تاون
آخر الأخبار
الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة
الرياضة
الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة
اليوم 19:28
فيضانات في كينيا جراء الأمطار الغزيرة
"هدايا" يضرب كينيا وتنزانيا وسط فيضانات مدمرة
اليوم 19:23
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
ملصق جائزة اتصالات لكتاب الطفل
التعليم والمعرفة
«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في نسختها الـ 16
اليوم 18:57
من ورشة فنية للسرد المرئي ب«الشارقة القرائي للطفل»
التعليم والمعرفة
«السرد المرئي» يثري مخيّلة الصغار بـ «الشارقة القرائي للطفل»
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©