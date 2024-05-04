إبسويتش تاون يعود إلى «البريميرليج» بعد غياب 22 عاماً

لندن (د ب أ)

عاد نادي إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه هيديرسفيلد تاون 2-0 اليوم في الجولة الأخيرة من دوري البطولة الإنجليزية.

ونجح إبسويتش، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي في العودة للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً في الوقت الذي هبط فيه هيديرسفيلد لدوري الدرجة الثانية.

وتقدم ويس بيرنز بهدف لإبسويتش في الدقيقة 27، ثم أضاف أوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 48، الفوز رفع رصيد إبسويتش إلى 96 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي المتصدر، والذي ضمن في وقت سابق العودة للدوري الممتاز.

وتتصارع أندية ليدز يونايتد وساوثهامبتون ووست بروميتش البيون ونوريتش سيتي على بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز عبر الدور الفاصل الذي سيجمع بينهم.