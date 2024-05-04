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أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
4 مايو 2024 18:12

لندن (د ب أ)
عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بورنموث 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.
وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ديلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق، فيما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.

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