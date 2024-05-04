الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)



أعاد الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو انتخاب عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيساً للاتحاد لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد، في العاصمة أبوظبي، على هامش النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجو جيتسو.

وحضر الاجتماع بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي، وممثلين من المجلس الأولمبي الآسيوي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، ورؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء القارة.

وشهد الاجتماع انتخاب فهد علي الشامسي، في منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، بينما تم تعيين تاكاماسا واتانابي نائباً للأمين العام للاتحاد، وطارق البحري في منصب أمين الصندوق.

وأقرت الجمعية العمومية المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد، بمن فيه النائب الأول لرئيس الاتحاد، رضا منفردي، رئيس اتحاد البحريني، و5 نواب للرئيس، موزعين على مختلف مناطق آسيا، ممثلين باتحادات منغوليا، وتايلاند، والعراق، وكازاخستان، والهند.

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية برنامج الأنشطة وخطط العمل والتقارير السنوية والفنية للاتحاد الآسيوي، وسلط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك تعزيز المشاركة في فعاليات وبطولات الجو جيتسو والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء آسيا.

وتناول الاجتماع مؤشرات نجاح الفعاليات الكبرى التي نظمت في دول القارة، مثل بطولة العالم للجو جيتسو في أولان باتور عام 2023، ودورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانجتشو عام 2022، والنسخة السابعة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي أُقيمت في بانكوك بتايلاند.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله.

وقاد رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو والاستشاري الأول لدى الاتحاد الآسيوي تسيير جدول أعمال الاجتماع الذي طغت عليه أجواء ودية متميزة.

وسلط الاجتماع الضوء على مبادرات تطوير الرياضة التي شهدتها القارة، مثل برامج تدريب الحكام، ومكافحة المنشطات، ودعم الاتحادات الوطنية للعبة، والخطط المستقبلية للبطولات القارية القادمة، بما في ذلك الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2024 المقرر إقامتها في نوفمبر 2024.

واستعرض الاجتماع تزايد عدد الحكام المعتمدين في قارة آسيا، ليصل إلى 45 حكماً من 15 دولة، وشهد أيضاً اعتماد خططاً لمضاعفة عدد الحكام من الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتركيز على دعم فعاليات الاتحادات الوطنية.



ومن ناحيته، توجه عبدالمنعم الهاشمي بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي وأعضاء أسرة الجو جيتسو كافة في القارة الآسيوية، على الحضور المشرف في اجتماع الجمعية العمومية، وعلى جهود الأعضاء الكبيرة لنشر وتطوير اللعبة في آسيا، بما أسهم في زيادة عدد الممارسين وجودة البطولات، ومضاعفة أعداد الكوادر الفنية ذات الكفاءة في مجالات التدريب والتحكيم والتنظيم والإدارة.

وقال: نشكر الجمعية العمومية على الثقة التي أولتنا إياها، ونعد الجميع بالمزيد من العمل والجهد لتطوير الرياضة في قارة آسيا، وتأهيل كوادر كفؤة ومنح أبنائنا اللاعبين ما يستحقون من رعاية واهتمام وفرص للارتقاء بمسيرتهم الرياضية، وأؤكد أن أهم أسباب نجاح الاتحاد الآسيوي هي الوحدة والتواصل المستمر والعمل بروح الفريق.

وأضاف: «نسعى باستمرار لتوحيد الجهود والعمل المشترك، من أجل ترسيخ النزاهة والوحدة نهجاً وممارسة ومنح كافة الرياضيين فرصاً متكافئة، ولن ندخر أي جهد للعمل بمسؤولية وإخلاص وتعاون مع كافة الاتحادات، لتطوير رياضة الجو جيتسو في القارة».



وتعليقاً على مخرجات اجتماع الجمعية العمومية، قال فهد علي الشامسي: «نتائج اجتماع بمثابة تجديد الثقة بالعمل الذي قام به عبدالمنعم الهاشمي في الفترة الماضية، حيث شهدنا جميعاً هذه الرحلة الطويلة التي بدأت منذ عشر سنوات، والنقلة النوعية والإنجازات المحققة على صعيد الأرقام والدول المشاركة والمبادرات والعلاقات القوية مع المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للعبة، والتي جاءت ثمرة رؤية عبدالمنعم الهاشمي، وجاء تجديد الثقة به بالإجماع».

وأضاف: «تقع على عاتقنا في مجلس أمانة الاتحاد مسؤولية كبيرة، في تنفيذ برامج ورؤية المجلس التنفيذي، وتحقيق مكاسب أكبر لهذه الرياضة، وأثق بأن السنوات القادمة ستشهد تطور الرياضة إلى آفاق جديدة، ولا سيما في ظل ما قدمناه من مبادرات وبرامج وخطط لدعم للاعبين، واختياري أميناً عاماً لدورة جديدة، يضعني أمام مسؤولية إضافية، ويؤكد التزامنا بتنفيذ البرامج ومواصلة التطوير».

وأعرب سوريش جوبي، استشاري أول لدى الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، عن سعادته بنتائج الاجتماع، وقال: «شهد الاجتماع التزاماً كبيراً من قبل الأعضاء، بحضور 30 من أصل 33 عضواً، ويمثل ذلك خير دليل على العملية الديمقراطية المتبعة في الاتحاد، وتسرني النتائج التي توصلنا إليها، ونجح الاجتماع في وضع حجر الأساس للفترة المقبلة، ما يبشر بأن الاتحاد الآسيوي سيشهد نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى الجهة المنظمة على هذا المستوى التنظيمي الرفيع».