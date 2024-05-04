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الرياضة

«كيشطا» يُقرب لوهافر من «شاطئ الأمان»

«كيشطا» يُقرب لوهافر من «شاطئ الأمان»
4 مايو 2024 20:15

 
باريس (أ ف ب)

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عزّز لوهافر حظوظه في البقاء بين النخبة، حين حقّق فوزاً مهماً على ضيفه ستراسبورج 3-1، في المرحلة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين أصحاب الأرض بفوزهم للاعب الوسط المغربي ياسين كيشطا الذي سجّل أول هدفين في الدقيقتين 24 و65، قبل أن يؤمّن المخضرم الغاني أندري أيو النتيجة «96»، فيما سجّل فيديريك جيلبير هدف الضيوف «86».
وهذه المرة الأولى التي يُسجّل فيها كيشطا في الدوري هذا الموسم، بعدما كان سبق أن صنع هدفاً واحداً في الفوز على تولوز 2-1، ضمن المرحلة الحادية عشرة، في حين سجّل أيو هدفه الخامس.
ورفع لوهافر رصيده إلى 32 نقطة بفارق ثلاث نقاطٍ مؤقتاً عن متز السادس عشر المُهدّد بالهبوط، فيما بقيَ ستراسبورج في صراع البقاء، بعدما تجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الفرنسي
المغرب
لوهافر
ستراسبورج
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