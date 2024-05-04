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الرياضة

«جودلفين» يسعى للحفاظ على لقب «تحدي 1000 جينيز الإنجليزي»

«جودلفين» يسعى للحفاظ على لقب «تحدي 1000 جينيز الإنجليزي»
5 مايو 2024 01:29

محمد حسن (دبي)

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يشهد مضمار نيوماركت في بريطانيا، مساء اليوم سباق 1000 جينيز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي تبلغ مسافته 1600 متر، بمشاركة أفضل مهرات ذات الثلاث سنوات في أوروبا.
ويسعى فريق جودلفين للحفاظ على اللقب، الذي توجت به المهرة «موج» العام الماضي، بعد تحقيقها فوزين في ميدان، وتشارك «سندريلاز دريم»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، بنفس المواصفات في هذا السباق، كما تنافس على اللقب رفيقتها «دانس سيكوينس»، بعد فوزها في أول سباقين خاضتهما قبل تحقيقها الوصافة في سباق نيل جوين ستيكس للفئة الثالثة.
ومن خيول الإمارات التي تخوض تحدي الجينيز، «الملكة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان، وهي الفائزة في سباقها الأول بمضمار سذل، حيث بدأت مسيرتها في نوفمبر الماضي، ثم عادت بعد قرابة 150 يوماً، وحلت في المركز الثالث في دبي ديوتي فري ستيكس.
وهناك «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ريتشارد فاهي، الفائزة في سباق نيل جوين مؤخراً. ومن أبرز الخيول المشاركة «يلانج يلانج» بقيادة ريان مور، وإشراف إيدن أوبراين، وهي فائزة 3 سباقات متضمنة سباقات مصنفة، بجانب «فولين أنجل» بقيادة دانيال تودهوب، وإشراف كارل بيرك، وهي أيضاً فائزة في سباقات مصنفة.

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