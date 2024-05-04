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الرياضة

كأسا زايد وفاطمة بنت مبارك للخيول في ضيافة مراكش

سباق مراكش يجتذب عدداً من الخيول المميزة (الاتحاد)
5 مايو 2024 01:29

مراكش (الاتحاد)

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منصور بن زايد ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

تستضيف حلبة سباق الخيل في مراكش بالمملكة المغربية، اليوم، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث من المنتظر أن تشهد الدورة الثامنة ليوم الإمارات أبوظبي، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.
وتتصدر المنافسات، الجائزة الكبرى لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إضافة إلى جانب كأس الوثبة ستاليونز، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 550 ألف درهم مغربي.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.
وينظم الحدث غير المسبوق الشركة الملكية لتشجيع الفرس «سورس»، برعاية النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعتبر مرحلة المغرب من المراحل الرئيسية للمهرجان العالمي غير المسبوق، وتشارك فيه 39 من الخيول العربية الأصيلة.
وخصص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «نورهادي» بقيادة زهير مديحي، و«غشام» بقيادة عبد الرحيم فضول.
ويجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 160 ألف درهم مغربي، 16 من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «لهيب أطلس» بقيادة عمر لاكجال، و«دب الغابة» بقيادة سفيان أبو حيان.
وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، وأبرز المتحدين الجواد غير المهزوم في 4 سباقات «ولد زينات» بقيادة عمر لاكجال، و«البايا فال» غير المهزوم في ثلاثة سباقات بقيادة خالد إيبا.
وتقام نسخة جديدة من الحدث في حلبة سباق الخيل بمراكش، بالشراكة بين المغرب والإمارات في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودأبت حلبة سباق الخيل بمراكش، ومنذ سنة 2017، على استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2024، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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