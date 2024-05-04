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الرياضة

«نوتابل سبيتش» لجودلفين يهدي الإمارات لقب الـ 2000 جينيز

«نوتابل سبيتش» لجودلفين يهدي الإمارات لقب الـ 2000 جينيز
4 مايو 2024 22:36

 
محمد حسن (دبي)

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أهدى «نوتابل سبيتش» لجودلفين، الإمارات لقب سباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي، أول السباقات الكلاسيكية في الموسم البريطاني الذي أقيم بمضمار نيوماركت العريق.
وتمكن غير المهزوم «نوتابل سبيتش» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، من منح الفريق الأزرق الفوز الخامس بهذا اللقب الكلاسيكي الرفيع المخصص للأمهار عمر ثلاث سنوات لمسافة الميل 1600 متر للفئة الأولى.
ونجح ابن «دباوي» في انتزاع اللقب في أول مشاركة له على الأرضية العشبية، حيث خاض الجواد ثلاث مشاركات، جميعها على مسافة الميل وعلى الأرضية الاصطناعية بمضمار كمبتون.
واستقر «نوتابل سبيتش» الذي انطلق من البوابة السادسة خلال السباق، في مؤخرة الخيول، لكن الأمور تغيرت في آخر 400 متر، عندما اندفع بقوة وتخطى منافسيه واحداً تلو الآخر من الجهة الخارجية، لينفرد بالصدارة بكل سهولة.
وسجل الجواد البطل زمناً قدره 1:37:21 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون وقيادة شون ليفي، فيما حل في المركز الثالث «حاتم» للشيخ عبد الملك الصباح، وهو أيضاً بإشراف هانون وقاده الفارس جيمس دويل.
وشهدت أمسية الجنيز أيضا فوز «ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة كليفورد لي وإشراف كارل بيرك، بلقب سباق وليام هيل سوفولك ستيكس «هانديكاب» على مسافة 1800 متر.
وقال شارلي أبلبي: «هذا المهر فريد من نوعه، ولديه قدرة على الفوز، بالرغم من الظروف، ومن النادر أن نرى جواداً يأتي من سباقات المضامير الاصطناعية مباشرةً إلى سباق كلاسيكي يتألق بهذا الشكل».

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